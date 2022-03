Γερμανικός φούρνος πουλά το «ντόνατ της ειρήνης - «Γλυκιά» αλληλεγγύη στα προσφυγόπουλα από την Ουκρανία

Γερμανικός φούρνος φτιάχνει και πουλάει τα «ντόνατ της ειρήνης», σε μια προσπάθεια έμπρακτης αλληλεγγύης στον ουκρανικό λαό.



Τα ντόνατ έχουν γλάσο κίτρινο και μπλε, στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας και τα χρήματα από την αγορά τους θα διατεθούν στα παιδιά που μαζί με τους γονείς τους ξεριζώνονται από την εμπόλεμη χώρα.



Καθώς η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα της, ο φούρνος Huck στη Φρανκφούρτη άρχισε να πουλά τα ντόνατ για ένα ευρώ έκαστο, με το 100% των χρημάτων αυτών να προορίζονται για τα προσφυγόπουλα που αναζητούν ασφαλές καταφύγιο στην οικονομική πρωτεύουσα της Γερμανίας.

German bakery offers 'peace donut' to support Ukraine in sweet way https://t.co/lXwGhkbD4H pic.twitter.com/h8LyLmsuUQ