Γάζα: Τουλάχιστον 37 νεκροί από ισραηλινά πυρά κοντά κατά τη διανομή τροφίμων της GHF

Τουλάχιστον 37 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα από ισραηλινά πυρά γύρω από δύο σημεία διανομής τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι χώροι αυτοί διαχειρίζονται από την ιδιωτική οργάνωση Gaza Humanitarian Foundation (GHF), με την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και φρουρούνται από ισραηλινούς στρατιώτες.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς, όπως αναφέρει το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, προσπαθούσαν να φτάσουν σε κέντρο διανομής κοντά στη Ράφα, μια πόλη η οποία έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς από τις ισραηλινές επιχειρήσεις. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για πυρά τα ξημερώματα, κοντά στον κυκλικό κόμβο Flag, σε σημείο που έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο επεισοδίων τις τελευταίες εβδομάδες.

Η GHF, η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στη Γάζα πριν από τρεις εβδομάδες, λειτουργεί με τη στήριξη ΗΠΑ και Ισραήλ και παρέχει τρόφιμα σε ελεγχόμενες ζώνες. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο από διαδρομές που έχει ορίσει ο ισραηλινός στρατός. Ωστόσο, κάτοικοι και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι συχνά δίνονται αντικρουόμενες οδηγίες, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να επιχειρούν πρόσβαση μέσα από περιοχές υψηλού κινδύνου.

