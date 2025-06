Γάζα: «Πάνω από 30 Παλαιστίνιοι» νεκροί από πυρά ενώ κατευθύνονταν σε σημείο διανομής βοήθειας

Πάνω από 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν την Κυριακή στη Ράφα της Γάζας, όταν ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ σε πλήθος ανθρώπων που προσπαθούσαν να φτάσουν σε σημείο διανομής τροφίμων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και νοσοκομείο που διαχειρίζεται ο Ερυθρός Σταυρός.

Το συγκεκριμένο σημείο είχε στηθεί από το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας (GHF), το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ.

Η Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι μετέφερε 31 σορούς και τουλάχιστον 37 τραυματίες από δύο διαφορετικά σημεία διανομής: ένα στη Ράφα και ένα κοντά στον διάδρομο του Νετζαρίμ, στο κέντρο της Γάζας. Σύμφωνα με νοσοκομείο πεδίου του Ερυθρού Σταυρού, συνολικά 175 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο επεισόδιο στη Ράφα. Στην τελευταίο του ενημέρωση, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters έκανε λόγο για τουλάχιστον 31 νεκρούς.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι χιλιάδες άνθρωποι είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται πριν από την αυγή. Όταν πλησίασαν το σημείο, ισραηλινές δυνάμεις τους προειδοποίησαν να διαλυθούν και να επιστρέψουν αργότερα. Ωστόσο, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, καθώς το πλήθος έφτανε σε κυκλικό κόμβο περίπου 1 χλμ. από το σημείο (γνωστό ως "Flag Roundabout"), άνοιξαν πυρ.

🚨Horrible MASSACRE at the gate of GHF’s concentration camp in Rafah:



So fat, 30 starving civilians have been counted KILLED and 150 others WOUNDED after Israeli occupation forces bombed them when they got close to the gate of GHF’s aid distribution point in Rafah! pic.twitter.com/Dy1wLH5bo6