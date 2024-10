Γάζα: Εκατοντάδες ασθενείς και προσωπικό του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν «κρατούνται» μετά από ισραηλινή επιδρομή

Εκατοντάδες ασθενείς και προσωπικό του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν -του μοναδικού νοσοκομείου που λειτουργεί στη βόρεια Γάζα- κρατούνται από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν και βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην πόλη Τζαμπάλια. Κρατούν εκατοντάδες ασθενείς, ιατρικό προσωπικό και ορισμένα εκτοπισμένα άτομα από γειτονικές περιοχές που αναζήτησαν καταφύγιο στο νοσοκομείο από τους συνεχείς βομβαρδισμούς» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Israeli 🇮🇱 military occupation forces arrested dozens of Palestinian 🇵🇸 civilians from Kamal Adwan Hospital in northern Gaza, forcing them to remove their clothing



US 🇺🇸 once said images of stripped Palestinian detainees in Gaza ‘deeply disturbing’ https://t.co/EBMHrTMTI1 pic.twitter.com/hdDXcGMmXc — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 25, 2024

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι έχει χαθεί η επαφή με το προσωπικό των εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν από τότε που εμφανίστηκαν οι αναφορές για την ισραηλινή επιδρομή σήμερα το πρωί. Χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως «βαθιά ανησυχητική», καθώς εκεί νοσηλεύονται πολλοί τραυματισμένοι ασθενείς και άλλοι Παλαιστίνιοι βρίσκουν καταφύγιο από τους αδιάκοπους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή.

Israeli forces round up dozens of Palestinians from Kamal Adwan Hospital in northern Gaza, forcing them to remove their clothing and gathering them in a large area. Their current fate remains unknown. pic.twitter.com/Kw0aYVyq7G — Quds News Network (@QudsNen) October 25, 2024

Σε ανάρτησή του στο Χ, στην οποία επανέλαβε τις εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός, ο επικεφαλής του ΠΟΥ πρόσθεσε:

«Το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν έχει γεμίσει με σχεδόν 200 ασθενείς - μια συνεχής ροή περιστατικών με φρικτά τραύματα. Είναι επίσης γεμάτο από εκατοντάδες ανθρώπους που αναζητούν καταφύγιο. Η πρόσβαση στα νοσοκομεία σε όλη τη Γάζα γίνεται απίστευτα πιο δύσκολη και εκθέτει το προσωπικό μας σε περιττούς κινδύνους».

Since this morning’s reports of a raid of Kamal Adwan Hospital in northern #Gaza, we have lost touch with the personnel there. This development is deeply disturbing given the number of patients being served and people sheltering there.



Prior to this, @WHO and partners managed to… pic.twitter.com/KL5ElhoQia — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 25, 2024

Ο Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι η τελευταία επικοινωνία με το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν ήταν το βράδυ της Πέμπτης (23/10), όταν 23 ασθενείς και 26 νοσηλευτές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα εν μέσω κλιμάκωσης των ισραηλινών επιθέσεων.

Η στρατιωτική ανθρωπιστική μονάδα του Ισραήλ -η Coga-, η οποία επιβλέπει τις αποστολές βοήθειας και τις εμπορικές αποστολές στη Γάζα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι επέτρεψε τη μεταφορά 23 ασθενών από το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν την προηγούμενη νύχτα από παλαιστινιακά ασθενοφόρα και οχήματα του ΟΗΕ. Η Cogat δήλωσε ότι «επέτρεψε τη μεταφορά ενός φορτηγού με καύσιμα, 180 μονάδων αίματος και ενός φορτηγού με ιατρικό εξοπλισμό» που είχαν δωρίσει οργανισμοί του ΟΗΕ.

Τουλάχιστον 72 άνθρωποι το βράδυ της Πέμπτης έχασαν τη ζωή τους με τις ισραηλινές δυνάμεις να εξαπολύουν νυχτερινή επιδρομή σε νοσοκομείο στα βόρεια του θύλακα, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι η επίθεση σε σπίτια στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς σκότωσε τουλάχιστον 38 άτομα πολλά από αυτά γυναίκες και παιδιά.

Έπειτα από έναν χρόνο πολέμου, η βόρεια Γάζα βιώνει «τις πιο σκοτεινές ώρες της», προειδοποίησε ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, τονίζοντας ότι οι ενέργειες του Ισραήλ μπορεί να προσομοιάζουν με «εγκληματικές θηριωδίες».