Γαλλία: Βλάβη στο αεροδρόμιο Ορλί - Ακυρώνονται 130 πτήσεις

Βλάβη που διαπιστώθηκε στο αεροδρόμιο Ορλί στη Γαλλία, 10 χλμ. νοτίως του Παρισιού, οδήγησε τις αρχές να ζητήσουν την ακύρωση 130 πτήσεων.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Γαλλίας, DGAC, ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις κατά 40%, περίπου δηλαδή 130 πτήσεις, στο αεροδρόμιο Paris-Orly το βράδυ της Κυριακής, αφού τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας υπέστησαν βλάβη.

Σε ανακοίνωσή της, η DGAC, ανέφερε ότι απαιτείται να γίνει κάποια «ρύθμιση» που συνεπάγεται σημαντική μείωση του αριθμού των πτήσεων, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία της βλάβης.

