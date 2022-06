G7: Αντιαεροπορικά συστήματα ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τους ηγέτες

Στην Σύνοδο των G7, που διεξάγεται στην Βαυαρία, μίλησε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι ο Πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, βοήθεια για τις εξαγωγές σιτηρών και εγγυήσεις ασφαλείας από την ομάδα των ηγετών για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής.

Ο Ζελένσκι κατά τη δεύτερη μέρα διεξαγωγής της Συνόδου στη Γερμανία, ζήτησε επίσης βοήθεια για την ανοικοδόμηση και περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όπως αναφέρει το Reuters.

Μιλώντας στη Σύνοδο της G7 ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, νωρίτερα επαίνεσε την «καταπληκτική συνέπεια» της υποστήριξης προς την Ουκρανία ενώ σημείωσε πως η G7 «πρέπει να συνεχίσει να βοηθά τους Ουκρανούς» για την ανοικοδόμηση του κράτους αλλά και την προστασία των πολιτών της.

We are united by our belief in democracy, and we are united by our belief in the rule of law. We work together on a security architecture for the world that ensures peace - I am sure we will succeed. #G7GER pic.twitter.com/vizCeyMn53