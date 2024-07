Φωτιές στον Καναδά: Καταφτάνει βοήθεια από το εξωτερικό - Χιλιάδες πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης και καίει τον Καναδά, εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της χώρας.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό κάνει λόγο για «συγκλονιστικές εικόνες» μετά την καταστροφική φωτιά η οποία κατέστρεψε μεταξύ άλλων την ιστορική τουριστική πόλη Τζάσπερ αλλά και το εθνικό πάρκο γύρω από αυτήν. Την ίδια ώρα ενημερώνει πως πάνω από 400 πυροσβέστες από το εξωτερικό αναμένεται να φτάσουν στον Καναδά, προκειμένου να συμβάλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

«Περισσότεροι από 400 πυροσβέστες από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, το Μεξικό και τη Νότια Αφρική είναι καθοδόν προς τον Καναδά για να βοηθήσουν τις ομάδες μας στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών στην Αλμπέρτα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Η φωτιά που ονομάστηκε «Park Fire» έχει προκαλέσει την απομάκρυνση 3.500 και πλέον ανθρώπων από τις εστίες τους και εξαπλώνεται ταχύτατα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

And, to reinforce their efforts, over 400 firefighters from our friends in Australia, New Zealand, Mexico, and South Africa are on their way to fight wildfires in Alberta, shoulder-to-shoulder with our Canadian teams.