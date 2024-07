Φωτιές στον Καναδά: Με κλάματα ανακοίνωσε την καταστροφή του Τζάσπερ η κυβερνήτης

Οι φωτιές που καίνε στον Καναδά κατέστρεψαν την ιστορική τουριστική πόλη Τζάσπερ και το εθνικό πάρκο γύρω από αυτήν.

«Αυτός είναι ο χειρότερος εφιάλτης για οποιαδήποτε κοινότητα», είπε η κυβερνήτης της Αλμπέρτα, Ντάνιελ Σμιθ, κλαίγοντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Περίπου 25.000 άνθρωποι είχαν εκκενώσει νωρίτερα την πόλη και τις περιοχές πέριξ του Εθνικού Πάρκου Τζάσπερ. «Γνωρίζω τουλάχιστον μια ντουζίνα οικογένειες των οποίων τα σπίτια έχουν καταστραφεί», είπε ένας εκτοπισμένος στο CBC News.

