Φορτηγό έπεσε στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας στο Δουβλίνο

Ένας άνδρας συνελήφθη αφού έριξε το φορτηγό που οδηγούσε στις πύλες της ρωσικής πρεσβείας στο Δουβλίνο.

Η ιρλανδική αστυνομία είπε ότι το φορτηγό χτύπησε τις πύλες της πρεσβείας στο Orwell Roadin στα νότια της πόλης.

Η πρεσβεία έχει γίνει πεδίο διαμαρτυριών τις τελευταίες ημέρες, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 1.30 μ.μ. της Δευτέρας, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι διερευνάται ως περιστατικό "εγκληματικής" ζημιάς στο ακίνητο.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο τμήμα του Rathfarnham ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες.

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/35yLDfGhEd