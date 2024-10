Φόβος και παράνοια στη Νέα Υόρκη: Μία συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ γεμάτη μίσος και προσβολές

Ο θυμός και οι προσβολές βρέθηκαν στο επίκεντρο της τελευταίας προεκλογικής εκδήλωσης του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, όπου ο ίδιος και άτομα από τον κύκλο του εξαπέλυσαν χυδαίες προσβολές προς τους πολιτικούς αντιπάλους τους, ενώ δεν έλειψαν και τα ρατσιστικά σχόλια.

Το βράδυ της Κυριακής, 27 Οκτωβρίου, σε μία εκδήλωση στο Madison Square Garden, την ιστορική αρένα του «μεγάλου μήλου» και σπίτι των New York Knicks, ο πρώην πρόεδρος επανάλαβε τον ισχυρισμό του ότι πολεμά «τον εσωτερικό εχθρό» και υποσχέθηκε να ξεκινήσει «το μεγαλύτερο πρόγραμμα απελάσεων στην αμερικανική ιστορία».

Όμως η διχαστική ρητορική και τα τουλάχιστον άκομψα σχόλια ξεκίνησαν πολύ πριν βγει στη σκηνή ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Μάλλον, τις πιο έντονες αντιδράσεις, ακόμη και στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων, προκάλεσε ένα σχόλιο που έκανε ο Τόνι Χίντσκλιφ, ένας κωμικός, για το Πουέρτο Ρίκο.

Το Πούερτο Ρίκο είναι ένα νησί γεμάτο σκουπίδια

«Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά κυριολεκτικά υπάρχει ένα νησί γεμάτο σκουπίδια στη μέση του ωκεανού αυτή τη στιγμή. Νομίζω λέγεται Πουέρτο Ρίκο», είπε ο Χίντσκλιφ.

Το Πούερτο Ρίκο είναι αυτοκυβέρνητη πολιτεία η οποία, όμως, βασίζεται στις ΗΠΑ για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Μπορεί οι 3,2 εκατομμύρια κάτοικοι του να μην έχουν δικαίωμα ψήφου στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, αλλά η διασπορά των πορτορικαρών στις ΗΠΑ μετρά εκατομμύρια. Ενδεικτικά, πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο ζουν μόνο στη Νέα Υόρκη, ενώ σημαντικός αριθμός υπάρχει και στην Πενσιλβάνια, μία από τις Πολιτείες-κλειδιά για τον Λευκό Οίκο.

Έτσι, ακόμη και ο συντηρητικός ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τιμ Σκοτ έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι βλέψεις του Χίντσκλιφ δεν χαρακτηρίζουν το κόμμα στο σύνολό του. Από την πλευρά της, η καμπάνια του Τραμπ, μέσω τις εκπροσώπου Ντανιέλε Άλβαρεζ, μοιράστηκε αντίστοιχο μήνυμα, λέγοντας ότι το «αστείο» δεν «αντικατοπτρίζει» τις απόψεις του πρώην προέδρου.

Ωστόσο, λίγο μετά το κακοπροαίρετο σχόλιο του Χίντσκλιφ, δύο από τους πιο διάσημους πορτορικανούς στις ΗΠΑ, ο Ρίκι Μάρτιν και ο μουσικός Bad Bunny, ανακοίνωσαν τη στήριξη τους στην Κάμαλα Χάρις ενόψει των εκλογών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η στήριξη του Bad Bunny στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ ήταν ήδη προγραμματισμένη, αλλά για τον Μάρτιν φαίνεται πώς ήταν απόφαση της στιγμής.

«Αυτά πιστεύουν για εμάς. Ψηφίστε Κάμαλα Χάρις» έγραψε ο Μάρτιν στους 18 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram.

Οι ισπανόφωνοι που «λατρεύουν να κάνουν παιδιά»

Πέρα από το Πουέρτο Ρίκο, ο Χίντσκλιφ έκανε και άλλα «αστεία» φυλετικής φύσεως. Μιλώντας για τους ισπανόφωνους είπε ότι «τους αρέσει πολύ να κάνουν παιδιά», μπαίνοντας σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την πράξη, ώστε να κάνει παρομοίωση με την παράνομη μετανάστευση.

Στα περίπου 12 λεπτά του στη σκηνή, ο Χίντσκλιφ πρόλαβε επίσης να πει ότι στους Εβραίους δεν αρέσει να ξοδεύουν χρήματα και στους μαύρους αρέσουν τα καρπούζια, ενώ οι Παλαιστίνιοι «πετούν πέτρες».

«Άρρωστο κάθαρμα» η Χίλαρι Κλίντον - «Αντίχριστος» η Χάρις

Σε παρόμοιο κλίμα συνεχίσαν οι ομιλητές που «ζέσταιναν» το κοινό μέχρι να εμφανιστεί ο Τραμπ. Για παράδειγμα, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και φίλος του πρώην προέδρου, Σιντ Ρόζενμπεργκ, χαρακτήρισε τη Χίλαρι Κλίντον «άρρωστο κάθαρμα», προτού διευκρινίσει ότι αναφερόταν στο Δημοκρατικό κόμμα γενικότερα.

«Όλο το γ****** κόμμα, ένα μάτσο αχρείοι και ρεμάλια. Όλοι τους», φώναξε, υπό τα χειροκροτήματα του κοινού. Οι παρευρισκόμενοι το εκτίμησαν εξίσου όταν ο Ρόζενμπεργκ παραπονέθηκε ότι οι «γ******** λάθρο παίρνουν ό,τι ζητήσουν».

Έπειτα, ο Ντέιβιντ Ρεμ, ένα ρεπουμπλικανός πολιτικός και παιδικός φίλος του Τραμπ, χαρακτήρισε την Κάμαλα Χάρις ως «ο αντίχριστος», προτού υψώσει έναν σταυρό και ανακοινώσει την υποψηφιότητα του για δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Όσο για τον ίδιο τον Τραμπ, στη γενέτειρα του μίλησε για τους γνωστούς προβληματισμούς του, δηλαδή ότι μία ορδή μεταναστών, αυτή τη φορά από τη Βενεζουέλα, σπέρνει τον τρόμο στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Φυσικά, κατά τον Τραμπ, η «συμμορία από τις φυλακές της Βενεζουέλα» έφτασε στις ΗΠΑ με εντολή της κυβέρνησης Μπαίντεν σε υπερπολυτελές ιδιωτικό αεροσκάφος. Έτσι, τώρα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει τους πόρους για να βοηθήσει τους πληγέντες από τυφώνες, όπως υποστήριξε ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία.

Ποιος είναι ο «εσωτερικός εχθρός» του Τραμπ;

Στη συνέχεια, φρόντισε να διευκρινίσει τι εννοεί όταν μιλά για «εσωτερικό εχθρό», ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.

«Ο αντίπαλος μας δεν είναι μόνο η Κάμαλα. Νομίζω ότι πολλοί από τους πολιτικούς μας εδώ απόψε το γνωρίζουν αυτό. Εκείνη δε σημαίνει τίποτα, είναι απλά ένας φορέας, αυτό είναι το μόνο που είναι», είπε ο Τραμπ.

«Ο αντίπαλος μας είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον Τζο ή την Κάμαλα και πολύ πιο ισχυρός από αυτούς, είναι μια τεράστια, μοχθηρή ριζοσπαστική αριστερή μηχανή που διοικεί το σημερινό κόμμα των Δημοκρατικών. Αυτοί είναι απλώς φορείς».

Οι παραλληρισμοί με την συγκέντρωση των Ναζί στο Madison Square Garden το 1939

Τόσο το ύφος της εκδήλωσης, όσο και η τοποθεσία της, οδήγησαν τους επικριτές του Τραμπ να κάνουν παραλληλισμούς με μία από τις πιο «σκοτεινές» συγκεντρώσεις στην ιστορία της πόλης. Το 1939, μόλις επτά μήνες πριν την εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στην Πολωνία, η φιλοχιτλερική Γερμανοαμερικανική Ομοσπονδία (German American Bund) είχε διοργανώσει μαζική ναζιστική συγκέντρωση στο Madison Square Garden.

Βέβαια, πρόκειται για διαφορετικό Madison Square Garden, καθώς το κτήριο με την ίδια ονομασία που στέκεται σήμερα χτίστηκε το 1968, όντας το τέταρτο κτίσμα με αυτό το όνομα.

Τότε, οι διοργανωτές είχαν επιλέξει τα γενέθλια του Τζορτζ Ουάσινγκτον για να παρουσιάσουν το όραμά τους για μια άρια, χριστιανική χώρα, αφιερωμένη στον αμερικανικό πατριωτισμό και τη φυλετική υπεροχή των λευκών.

Περισσότεροι από 20.000 Αμερικανοί υποστηρικτές των ναζί παρευρέθηκαν, πολλοί ντυμένοι με στολές ταγμάτων εφόδου και χαιρετώντας Sieg Heil. Ο «Φύρερ» του αμερικανικού Bund, Φριτζ Καν, είχε πει στο πλήθος ότι η Αμερική θα «επιστραφεί στους ανθρώπους που την ίδρυσαν» και είχε καταγγείλει τον «εβραϊκά ελεγχόμενο Τύπο».

Η Χίλαρι Κλίντον είχε επισημάνει τις ομοιότητες μεταξύ των δύο γεγονότων σε συνέντευξή της στο CNN την περασμένη εβδομάδα, όπως και ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της Κάμαλα Χάρις, Τιμ Γουόλτζ.

«Υπάρχει ένας άμεσος παραλληλισμός με μια μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 1930 στο Madison Square Garden. Και μη νομίζετε ότι (ο Τραμπ) δεν ξέρει ούτε για ένα δευτερόλεπτο τι ακριβώς κάνουν εκεί».

Με πληροφορίες από Guardian, BBC