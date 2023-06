Explainer: Τι πήγε στραβά με το υποβρύχιο των εκατομμυριούχων και τι να περιμένουμε πλέον;

Για δεύτερο 24ωρο εξακολουθεί να αγνοείται το τουριστικό υποβρύχιο με τους πέντε επιβάτες που κατευθυνόταν στο ναυάγιο του Τιτανικού στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το υποβρύχιο Titan βρισκόταν εν πλώ για τον προορισμό του, στη μέση του Ατλαντικού, όταν αυτό εν τέλει χάθηκε από το υποστηρικτικό του πλοίο, με τους πέντε επιβαίνοντες να χάνονται. Μοναδική ελπίδα για να εντοπιστούν ζωντανοί, είναι ότι ίσως διαθέτουν οξυγόνο για τρεις με πέντε ημέρες. Οι μαζικές επιχειρήσεις για την αναζήτησή τους από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά συνεχίζονται.

Rescuers in a remote area of the Atlantic Ocean are racing against time to find a missing submersible carrying five people on a mission to document the wreckage of the Titanic. https://t.co/aG2R1smVv9 pic.twitter.com/9LU5QXAp1Q