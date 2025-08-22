Γυναικοκτονία στον Βόλο: Μητέρα τεσσάρων παιδιών το θύμα - Μάρτυρας η κόρη του ζευγαριού

Μπροστά στα μάτια της κόρης τους φέρεται πως σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του ο δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Ο άντρας, ηλικίας περίπου 40 ετών, τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα, με αιχμηρό αντικείμενο, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, αφού είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ τους.

Έπειτα εκείνος τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα του Βόλου, μάρτυρας της δολοφονίας ήταν η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, με τους γείτονες να αναφέρουν πως την άκουσαν να καλεί το ΕΚΑΒ, όντας άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Όταν έφτασε το ασθενοφόρο ήταν ήδη αργά για την 36χρονη γυναίκα.

Να σημειωθεί πως το ζευγάρι έχει συνολικά 4 παιδιά.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Μάλωναν από το πρωί»

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, περίοικοι δήλωσαν πως άκουγαν το ζευγάρι να καβγαδίζει από το πρωί. Σε ό,τι αφορά την 36χρονη γυναίκα την περιγράφουν ως «ήσυχη, εργατική». Ο δράστης από την άλλη δεν είχε στενές επαφές με κανέναν.

Facebook Twitter Η είσοδος της πολυκατοικίας όπου διαμένει το ζευγάρι/Φωτογραφία: taxydromos.gr

Η σορός του θύματος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο». Η Ασφάλεια Βόλου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Νοσοκομείου, καθώς παράλληλα θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής.

Πηγές μέσα από το «Αχιλλοπούλειο» ανέφεραν στο taxydromos.gr πως ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα μεταφερθεί η σορός στη Λάρισα για να γίνει η νεκροψία και στη συνέχεια να συνταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση.

Οι ίδιες πηγές είπαν επίσης ότι η 36χρονη γυναίκα φέρει τραύματα στην καρωτίδα, στα χέρια και στην πλάτη.