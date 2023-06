Βρετανός δισεκατομμυριούχος στο υποβρύχιο που αγνοείται στον Ατλαντικό- Επισκεπτόταν το ναυάγιο του Τιτανικού

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ είναι ένας από τους πέντε ανθρώπους που επέβαιναν στο υποβρύχιο με προορισμό το ναυάγιο του Τιτανικού στον Ατλαντικό Ωκεανό και του οποίου τα ίχνη χάθηκαν σήμερα το μεσημέρι.

Ο Χάμις Χάρντινγκ είχε αναρτήσει στα social media πως θα επισκεφτεί το ναυάγιο με το υποβρύχιο αναφέροντας πως «είμαι υπερήφανος που επιτέλους ανακοινώνω ότι συμμετέχω στην OceanGate Expeditions για την αποστολή RMS TITANIC ως ειδικός αποστολής στο υποβρύχιο που κατεβαίνει στον Τιτανικό».

Ο θετός του γιος, Μπράιαν Σαζ, κοινοποίησε την είδηση της εξαφάνισής του στα social media, γράφοντας ότι «ο πατριός μου είναι σε αυτό το υποβρύχιο». Αναρτώντας, δε, οικογενειακή φωτογραφία από την περσινή μέρα των Χριστουγέννων, σημείωσε: «Σκέψεις και προσευχές για την οικογένειά μου».

RMS TITANIC EXPEDITION



I am proud to finally announce that I joined @OceanGateExped for their RMS TITANIC Mission as a mission specialist on the sub going down to the Titanic.@ExplorersClub @actionaviation @One_More_Orbit #PolarPrince



Full story at:https://t.co/7UWUrKGyTQ