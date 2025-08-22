Παθολογικά τα αίτια θανάτου του Γάλλου streamer που κακοποιούνταν online

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο θάνατος του Raphael Graven, γνωστού στο διαδίκτυο ως «Jean Pormanove» ή «JP», ο οποίος κατέρρευσε και πέθανε στη διάρκεια streaming, ζωντανής μετάδοσης, δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια αλλά πιθανότατα σε ιατρικά αίτια.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Νίκαιας, Damien Martinelli, η νεκροψία δεν έδειξε «εσωτερικά ή εξωτερικά τραύματα» ούτε εγκαύματα, παρά μόνο μερικές εκχυμώσεις και παλαιότερες ουλές. «Οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι ο θάνατος του Graven δεν είχε τραυματική αιτία και δεν συνδέεται με παρέμβαση τρίτου προσώπου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι παραγγέλθηκαν περαιτέρω τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο 46χρονος streamer, που είχε συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στην αυστραλιανή πλατφόρμα Kick, ήταν γνωστός για τις ζωντανές εκπομπές του όπου δεχόταν ταπεινωτική ή κακοποιητική μεταχείριση από άλλους συμμετέχοντες. Τη Δευτέρα βρέθηκε νεκρός στο χωριό Contes, κοντά στη Νίκαια, με βίντεο να τον δείχνει σκεπασμένο με σεντόνι ενώ ένας άνδρας πετούσε πάνω του ένα πλαστικό μπουκάλι.

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Graven αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα και βρισκόταν σε θεραπεία για τον θυρεοειδή.

Η πλατφόρμα Kick ανακοίνωσε ότι έχει αποκλείσει όλους τους συν-συμμετέχοντες στο εν λόγω livestream μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, ενώ προχωρά σε «πλήρη επανεξέταση» του γαλλικού της περιεχομένου. Σημειώνεται ότι το Kick θεωρείται πιο ελαστικό ως προς τους όρους χρήσης σε σύγκριση με τον ανταγωνιστή του, το Twitch.

Με πληροφορίες από France24