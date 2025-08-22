ΔΙΕΘΝΗ
O Μασκ προσέγγισε τον Ζούκερμπεργκ για να κάνουν μαζί προσφορά $ 100 δισ. για την OpenAI

Ο Έλον Μασκ φαίνεται πως επιχείρησε να παραμερίσει τη μεταξύ τους κόντρα, μπροστά στον «κοινό εχθρό», Σαμ Άλτμαν

LifO Newsroom
Φωτογραφίες: EPA
Ο δισεκατομμυριούχος της Tesla, Έλον Μασκ, επιχείρησε να στρατολογήσει τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην προσφορά ύψους σχεδόν 100 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της OpenAI τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο. 

Μία πιθανή συμμαχία ανάμεσα στους δύο άνδρες θα αποτελούσε σπάνιο φαινόμενο, καθώς στο παρελθόν είχαν φτάσει στο σημείο να προτείνουν ακόμη και «μάχη σε κλουβί».

Σύμφωνα με το δικόγραφο, ο Μασκ ενημέρωσε την OpenAI ότι επικοινώνησε με τον επικεφαλής της Meta σχετικά με πιθανή χρηματοδοτική συμμετοχή στην προσφορά των 97,4 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, ούτε ο Ζούκερμπεργκ ούτε η Meta υπέγραψαν επιστολή πρόθεσης για να συμμετάσχουν.

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ Μασκ, Ζούκερμπεργκ και του επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, καθώς οι τρεις πλευρές επιδιώκουν να προσελκύσουν κορυφαίους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης στη μάχη για την ανάπτυξη των επόμενων γενεών μοντέλων.

Ο Μασκ, συνιδρυτής της OpenAI, είχε επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία πριν αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο το 2018. Το 2023 ίδρυσε τη δική του εταιρεία, xAI. Τον περασμένο Φεβρουάριο κατέθεσε προσφορά εξαγοράς, αρχικά προσπαθώντας να προκαλέσει δημοπρασία της μη κερδοσκοπικής οντότητας που ελέγχει την OpenAI, και στη συνέχεια προσφέροντας να την αγοράσει απευθείας.

Η πρόταση είχε τη στήριξη μακροχρόνιων επενδυτών του Μασκ, όπως οι Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC και ο μεγιστάνας των ΜΜΕ Ari Emanuel, καθώς και της ίδιας της xAI. Ωστόσο, η OpenAI απέρριψε άμεσα την κίνηση, με πηγές κοντά στην εταιρεία να τη χαρακτηρίζουν «διαφημιστικό τέχνασμα».

Ο Μασκ έχει κατ’ επανάληψη επικρίνει τη μετατροπή της OpenAI σε εταιρεία με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κατηγορώντας την ότι προδίδει την ιδρυτική της αποστολή. Μάλιστα, πέρυσι άσκησε αγωγή για να μπλοκάρει αυτήν την αλλαγή. Έκτοτε, η OpenAI έχει περιορίσει τα σχέδιά της, διατηρώντας το μη κερδοσκοπικό Δ.Σ. ως εποπτεύον της κερδοσκοπικής θυγατρικής.

Στο πλαίσιο της ίδιας δικαστικής υπόθεσης, η OpenAI ζήτησε από το δικαστήριο να υποχρεώσει τη Meta να παραδώσει έγγραφα σχετικά με τις επικοινωνίες της με τον Μασκ, τονίζοντας ότι η Meta «δαπανά τεράστια ποσά» για την ανάπτυξη δικών της συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας πακέτα αποδοχών άνω των 100 εκατ. δολαρίων σε κορυφαίους ερευνητές.

Η Meta, από την πλευρά της, ζήτησε την απόρριψη του αιτήματος, σημειώνοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε στην προσφορά του Μασκ.

Με πληροφορίες από Financial Times

