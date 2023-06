Εξαφάνιση υποβρυχίου: Αυτοί είναι οι 5 ζάμπλουτοι επιβάτες του

Τα άτομα που βρίσκονται ανάμεσα στους επιβάτες του υποβρυχίου που εξαφανίστηκε την Κυριακή σε τουριστική κατάδυση στο ναυάγιο του Τιτανικού γνωστοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες.

Το υποβρύχιο, το οποίο ανήκει στην εταιρεία OceanGate Expeditions, διαθέτει οξυγόνο για να μπορεί να μείνει κάτω από τη θάλασσα για 96 ώρες.

Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το νερό ή αν έχει αναδυθεί και για κάποιο λόγο δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.

US and Canadian authorities are looking for a tourist submarine went missing during an expedition to explore the wreckage of the Titanic