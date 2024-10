Ερήμωσε ο Λίβανος - Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τον Λίβανο σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, προκειμένου να γλυτώσουν από τα ισραηλινά πλήγματα.

Οι δρόμοι στο νότιο Λίβανο είναι έρημοι καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα, εν μέσω του τρόμου που επικρατεί μετά την τελευταία προειδοποίηση των IDF. Το πρωί της Παρασκευής εστάλησαν νέες εντολές από τον στρατό του Ισραήλ, για εκκένωση νέων πόλεων και χωριών του Λιβάνου.

Μάλιστα το μήνυμά τους ήταν σαφές, καθώς έκαναν ξεκάθαρο πως αν δεν το κάνουν, κινδυνεύουν να σκοτωθούν. «Σώστε τις ζωές σας», αναφέρει η προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού που αφορά 35 επιπλέον χωριά της χώρας. Εκτιμάται πως συνολικά τέτοιου είδους προειδοποιήσεις έχουν σταλεί ήδη σε 70 και πλησιάζουν τις 100 περιοχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η περιοχή που καλούνται να πάνε είναι βορειότερα πέρα από τον ποταμό Awali, τονίζοντας «δεν πρέπει να πάτε νότια».

We drove from Beirut to Southern Lebanon - along largely empty roads - to reach the city of Tyre. Israeli troops are now on the ground in the South and have ordered about 50 villages to evacuate. In the city we met Sawsan, who survived an airstrike. pic.twitter.com/JLzDhqNCIF