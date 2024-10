Λίβανος: Σχεδόν 2.000 οι νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ - Οι 127 ήταν παιδιά

Σχεδόν 2.000 νεκρούς μετρά ο Λίβανος από την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Φιράς Αμπιάντ, ενημέρωσε για τον απολογισμό των θυμάτων.

Όπως είπε 1.974 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων και 127 παιδιά.

Όσο για τους τραυματισμένους, ξεπερνούν τους 9.000 (9.384) ενώ πληροφορίες από το υπουργείο, υπογραμμίζουν ότι 97 από τους νεκρούς, ήταν μέλη του ιατρικού προσωπικού και του προσωπικού έκτακτης ανάγκης, με τον Αμπιάντ να επισημαίνει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Την ίδια ώρα, οι ιατρικές εγκαταστάσεις που έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, είναι πολλές, επιβαρύνοντας επιπλέον το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του Λιβάνου. Παρά τις προκλήσεις αυτές, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι προσπάθειες για την παροχή περίθαλψης στους τραυματίες, θα συνεχιστούν.

