Επίθεση με σπαθί στο Λονδίνο: Νεκρό 13χρονο αγόρι

Ένα 13χρονο αγόρι, ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονδίνου, ότι έχει χάσει τη ζωή του από την επίθεση με σπαθί που εξαπέλυσε άντρας κοντά στον σταθμό Hainault του μετρό στο Redbridge του Έσεξ.

Ο εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, του Λονδίνου, Στούαρτ Μπελ, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης ότι ο 13χρονος ήταν ένας από τους πέντε τραυματίες, που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα, προσθέτοντας ότι εν τέλει ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του από την επίθεση με το σπαθί που εξαπέλυσε ο 36χρονος δράστης: «Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνω ότι ένας από τους τραυματίες στο περιστατικό, ένα 13χρονο αγόρι, πέθανε από τα τραύματά του», δήλωσε.

Ο Μπελ είπε επίσης ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να έχει «σχετιστεί με τρομοκρατία». Στην ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λονδίνου είπε ότι δύο στελέχη της αστυνομίας εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Είπε ότι χρειάζονται χειρουργική επέμβαση, αλλά τα τραύματά τους δεν φαίνεται να είναι απειλητικά για τη ζωή σε αυτό το στάδιο.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Μπελ, ο 36χρονος δράστης που εξαπέλυσε την επίθεση με σπαθί έχει συλληφθεί.

Οι κάτοικοι είπαν ότι ξύπνησαν από «πολλές φωνές», «διαπεραστικές κραυγές» και έναν άνδρα «καλυμμένο με αίμα» έξω από τα σπίτια τους. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία διευκρίνισε ότι εκλήθη «λίγο πριν από τις 07:00» στη συνοικία Hainault.

«Ένας άνδρας με σπαθί συνελήφθη», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της, διευκρινίζοντας ότι βάσει των μαρτυριών που συγκεντρώθηκαν από το σημείο της επίθεσης ο ύποπτος επιτέθηκε σε περαστικούς «και σε δύο αστυνομικούς».

«Δεν πιστεύουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή» στην συνοικία και «δεν αναζητούμε άλλους υπόπτους», σημείωσε παράλληλα ο αξιωματούχος της αστυνομίας Έιντ Εϊντέλεκαν στην ανακοίνωση αυτή.

