Επίθεση με σπαθί κοντά στο μετρό του Λονδίνου

Eπίθεση με σπαθί δέχθηκαν τέσσερις άνθρωποι κοντά σε σταθμό του μετρό του Λονδίνου.

Τα θύματα δέχθηκαν επίθεση κοντά στο σταθμό Hainault του μετρό στο Redbridge του Essex. Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν έναν άνδρα που φοράει κίτρινο μπουφάν με κουκούλα και κρατάει μια μεγάλη λεπίδα να προσεγγίζεται από αστυνομικούς. Ο άνδρας έχει συλληφθεί.

Another vicious stabbing incident in Sadiq Khan's London.

Our people are not safe whilst men like this are free to roam our streets. pic.twitter.com/EUQDDZab9r