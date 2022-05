Επιστήμονας της NASA για την κλιματική έρευνα κερδίζει το Παγκόσμιο Βραβείο Τροφίμων

Με το Παγκόσμιο Βραβείο Τροφίμων τιμήθηκε την Πέμπτη μία επιστήμονας της NASA για την κλιματική έρευνα, η οποία έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος καριέρας της εξηγώντας πως η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.

Ο λόγος για την Cynthia Rosenzweig, γεωπόνο και κλιματολόγο, επικεφαλής ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διαστημικών Μελετών της NASA Goddard, η οποία υπηρετεί, επίσης, ως βοηθός επικεφαλής ερευνήτρια στο Columbia Climate School του Πανεπιστημίου Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη.

Η Cynthia Rosenzweig, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, τιμήθηκε με το βραβείο των 250.000 δολαρίων για μία καινοτόμο μοντελοποίηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή τροφίμων, σε μία τελετή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον. Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα πως η προσοχή των επιστημόνων θα στραφεί στην ανάγκη βελτίωσης των τροφίμων και των γεωργικών συστημάτων, προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Associated Press πριν από την τελετή βράβευσής της, υποστήριξε πως δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, αν πρώτα δεν αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αφορούν στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από το σύστημα τροφίμων. «Δεν μπορούμε να παρέχουμε επισιτιστική ασφάλεια για όλους αν δεν εργαστούμε πραγματικά σκληρά για να αναπτύξουμε ανθεκτικά συστήματα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Today, we are pleased to announce Dr. Cynthia Rosenzweig as the 2022 @WorldFoodPrize Laureate. Dr. Rosenzweig’s work contributed to understanding and predicting the impacts of the interaction between climate and agriculture. Congratulations, Dr. Rosenzweig. pic.twitter.com/EXTJhA6Ev3