ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Περιβάλλον

Η κλιματική κρίση φέρνει έξαρση κρουσμάτων δάγκειου πυρετού στα νησιά του Ειρηνικού

Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και οι αλλαγές στο κλίμα επιτείνουν την εξάπλωση του δάγκειου πυρετού στα νησιά του Ειρηνικού, προκαλώντας εκτεταμένες υγειονομικές κρίσεις και κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πολλές χώρες.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η κλιματική κρίση φέρνει έξαρση κρουσμάτων δάγκειου πυρετού στα νησιά του Ειρηνικού Facebook Twitter
φωτ.: Unsplash
0

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων δάγκειου πυρετού στα νησιά του Ειρηνικού, όπου οι μολύνσεις φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Από την αρχή του 2025 έχουν καταγραφεί πάνω από 16.500 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 17 θάνατοι, με χώρες όπως τα Φίτζι, η Σαμόα και το Τόνγκα να κηρύσσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η ασθένεια, που μεταδίδεται από τα κουνούπια Aedes, προκαλεί υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυοσκελετικούς πόνους και εξανθήματα, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να αποβεί μοιραία. Η άνοδος της θερμοκρασίας, η αυξημένη βροχόπτωση και η υγρασία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την αναπαραγωγή των κουνουπιών, ακόμα και σε περιοχές όπου μέχρι πρότινος δεν υπήρχε κίνδυνος μετάδοσης.

Όπως επισημαίνει ο Dr. Joel Kaufman από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, η εξάπλωση του δάγκειου πυρετού αποτελεί ένα από τα πρώτα ξεκάθαρα δείγματα ασθενειών που σχετίζονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Οι έντονες βροχοπτώσεις αυξάνουν τις επιφάνειες με στάσιμο νερό όπου αναπαράγονται τα κουνούπια, ενώ και οι ξηρές συνθήκες, παρά τις προσδοκίες, επιταχύνουν τη μετάδοση.

Αν και τα νησιά του Ειρηνικού παράγουν μόλις το 0,03% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πλήττονται βαριά από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι εξάρσεις ασθενειών που μεταδίδονται από έντομα.

Οι εθνικές απαντήσεις ποικίλλουν: Σαμόα, Νήσοι Κουκ και Αμερικανική Σαμόα έχουν κηρύξει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ γίνονται εκστρατείες καθαρισμού, εντατική παρακολούθηση και στοχευμένος ψεκασμός. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η έλλειψη επαρκούς επιδημιολογικής παρακολούθησης και η καθυστερημένη αντίδραση υπονομεύουν τις προσπάθειες.

Ο Dr. Bobby Reiner από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον επισημαίνει πως τα εργαλεία ελέγχου των κουνουπιών δεν έχουν αποδείξει αποτελεσματικότητα στη μείωση της μετάδοσης, με τις περισσότερες προσπάθειες να είναι αντιδραστικές και να «κυνηγούν» την επιδημία όταν αυτή έχει ήδη εξαπλωθεί.

Η επιδημία δάγκειου πυρετού στα νησιά του Ειρηνικού αποτελεί προειδοποίηση για το πώς η κλιματική αλλαγή θα επιδεινώσει τη δημόσια υγεία παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Guardian

Περιβάλλον

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συναγερμός στην Κίνα για έξαρση του ιού τσικουνγκούνια: Πάνω από 7.000 κρούσματα και αυστηρά μέτρα αλά Covid-19

Διεθνή / Συναγερμός στην Κίνα για έξαρση του ιού τσικουνγκούνια: Πάνω από 7.000 κρούσματα και αυστηρά μέτρα αλά Covid-19

Η Κίνα καταγράφει πάνω από 7.000 κρούσματα του ιού chikungunya στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, προκαλώντας ανησυχία και μέτρα αντίστοιχα με εκείνα της πανδημίας Covid-19
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Το βάρος του στοχαστή»: Γλυπτό από πλαστικά απορρίμματα στέλνει μήνυμα στους συνέδρους του ΟΗΕ

Περιβάλλον / «Το βάρος του στοχαστή»: Γλυπτό από πλαστικά απορρίμματα στέλνει μήνυμα στους συνέδρους του ΟΗΕ

Με φόντο τις διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης, ένας καλλιτέχνης «πνίγει» γλυπτό σε πλαστικά έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ στη Γενεύη
LIFO NEWSROOM
«Κοκτέιλ μολότοφ» κλιματικών συνθηκών τροφοδοτεί καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη

Περιβάλλον / «Κοκτέιλ μολότοφ» καύσωνα και ξηρασίας τροφοδοτεί καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη

Γαλλία και Ισπανία στο επίκεντρο του καύσωνα, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν πως η «ακραία και παρατεταμένη ζέστη» έχει ξηράνει τη βλάστηση, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών 
LIFO NEWSROOM
Eπαναστατική μέθοδος: Φυσικά «τροφικά σπρέι» αντί για επικίνδυνα φυτοφάρμακα

Περιβάλλον / Eπαναστατική μέθοδος: Φυσικά «τροφικά σπρέι» αντί για επικίνδυνα φυτοφάρμακα

Από την Αυστραλία έως την Αφρική και την Ασία, ο Δρ Robert Mensah προωθεί φυσικά σπρέι που προσελκύουν ωφέλιμα έντομα για την προστασία των καλλιεργειών, μειώνοντας τη χρήση επικίνδυνων φυτοφαρμάκων.
LIFO NEWSROOM
Τα πιο όμορφα σαλιγκάρια του κόσμου απειλούνται: Μια επιστημονική μάχη ενάντια στον χρόνο

Περιβάλλον / Τα πιο όμορφα σαλιγκάρια του κόσμου απειλούνται: Μια επιστημονική μάχη ενάντια στον χρόνο

Τα απειλούμενα δενδρώδη σαλιγκάρια Polymita έχουν ζωντανά, πολύχρωμα και εντυπωσιακά σχέδια στα κοχύλια τους και γι' αυτό είναι περιζήτητα από παράνομους συλλέκτες
LIFO NEWSROOM
 
 