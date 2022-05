Καμπότζη: Πελώριο, απειλούμενο σαλάχι απελευθερώνεται στον Μεκόνγκ - Είχε πιαστεί στα δίχτυα ψαράδων

Ομάδα θαλάσσιων βιολόγων κατέγραψε ένα απειλούμενο πελώριο σαλάχι του γλυκου νερού κατα τη διάρκεια πρόσφατης αποστολής σε ένα απομακρυσμένο σημείο του ποταμού Μεκόνγκ στην Καμπότζη.

Το σαλάχι πιάστηκε κατά λάθος στα δίχτυα ντόπιων ψαράδων, οι οποίοι κάλεσαν τους ειδικους.

Οι επιστήμονες, παρότι ενθουσιάστηκαν με την ανακάλυψη του ακριβοθώρητου αυτού «γίγαντα», προειδοποίησαν πως η βιοποικιλότητα της συγκεκριμένης περιοχής βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο.

Ο εντοπισμός του σαλαχιού, βάρους 180 κιλών και μήκους 4 μέτρων, ήταν πολύ σημαντικός, αναφέρει ο Ζεμπ Χόγκαν, βιολόγων ψαριών στο πανεπιστήμιο της Νεβάδα.

After this 400 pound stingray was accidentally caught by fishermen, it was released back into its natural habitat in the Mekong River.



The river is a refuge for some of the world’s largest and most endangered freshwater fish https://t.co/AvHlHQlmPo pic.twitter.com/N4pfQJSdQg