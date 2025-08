Χαρά και ανακούφιση καθώς άνθη λωτού ανθίζουν ξανά σε λίμνη του Κασμίρ μετά από τρεις δεκαετίες

«Ρίξαμε σπόρους εκατοντάδες φορές, αλλά τίποτα δεν φύτρωσε. Μόνο τώρα, μετά τον καθαρισμό της από τα ιζήματα, βλέπουμε ξανά τα λουλούδια – σχεδόν 33 χρόνια μετά», λέει ο Μπασίρ Άχμαντ, 65 ετών, που ψαρεύει στη λίμνη Wular του Κασμίρ για τα προς το ζην.

Η Wular υπήρξε κάποτε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές λίμνες γλυκού νερού στην Ασία. Βρίσκεται στην κοιλάδα του Κασμίρ, περίπου 30 χλμ βορειοδυτικά του Σριναγκάρ, στους πρόποδες των οροσειρών Πιρ Παντζάλ και Ιμαλαΐων. Ήταν ξακουστή για τα υψηλής ποιότητας άνθη λωτού και στήριζε τα προς το ζην περισσότερων από 5.000 ανθρώπων που συνέλεγαν και πουλούσαν nadru – το εδώδιμο κοτσάνι του λωτού, το οποίο θεωρείται λιχουδιά και έχει εξέχουσα θέση στο wazwan, το παραδοσιακό εορταστικό γεύμα πολλών πιάτων της περιοχής.

