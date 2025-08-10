ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Περιβάλλον

Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος: Πρωτοφανής απώλεια κοραλλιών λόγω κλιματικής αλλαγής

Οι αυστραλιανές αρχές αναφέρουν ότι ο ύφαλος βιώνει πρωτοφανείς απώλειες, με βασική αιτία την κλιματική αλλαγή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος: Πρωτοφανής απώλεια κοραλλιών λόγω κλιματικής αλλαγής Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ετήσια απώλεια ζωντανών κοραλλιών των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των αυστραλιανών αρχών.

Παρά το γεγονός ότι η κάλυψη των κοραλλιών είχε αυξηθεί σημαντικά από το 2017, η μαζική λεύκανση που καταγράφηκε πέρυσι -συνδεόμενη με την κλιματική αλλαγή- οδήγησε σε δραματική μείωση, αφήνοντας το ποσοστό ζωντανών κοραλλιών στο σύνολο του υφάλου κοντά στον μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έρευνα του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Θαλάσσιων Επιστημών, η οποία υπογραμμίζει ότι το εμβληματικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αντιμετωπίζει πλέον νέα επίπεδα αστάθειας.

Ο επικεφαλής του μακροπρόθεσμου προγράμματος παρακολούθησης του Ινστιτούτου, Μάικ Έμσλι, δήλωσε ότι η κάλυψη ζωντανών κοραλλιών που μετρήθηκε το 2024 ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στα 39 χρόνια ερευνών. Οι απώλειες, αν και μετριάστηκαν εν μέρει λόγω αυτής της υψηλής αρχικής βάσης, αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στο μεγαλύτερο σύστημα κοραλλιογενών υφάλων στον κόσμο, που εκτείνεται σε 344.000 τ. χλμ. στα ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών της Αυστραλίας.

Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος: Πρωτοφανής απώλεια κοραλλιών λόγω κλιματικής αλλαγής Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash

«Οι μειώσεις που καταγράψαμε είναι οι μεγαλύτερες που έχουμε δει ποτέ σε ένα μόνο έτος παρακολούθησης», τόνισε ο Έμσλι, επισημαίνοντας πως «η συχνή λεύκανση αρχίζει να έχει πραγματικά σοβαρές συνέπειες για τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο».

Ο ύφαλος χωρίζεται σε τρεις μεγάλες περιοχές: βόρεια, κεντρική και νότια. Η κάλυψη ζωντανών κοραλλιών μειώθηκε σχεδόν κατά το ένα τρίτο στο νότο, κατά ένα τέταρτο στο βορρά και κατά 14% στην κεντρική περιοχή μέσα σε μόλις ένα έτος.

Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος: Πρωτοφανής απώλεια κοραλλιών λόγω κλιματικής αλλαγής Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash

Η παγκόσμια θερμότητα-ρεκόρ το 2023 και το 2024 προκάλεσε το μεγαλύτερο και τέταρτο στην ιστορία μαζικό φαινόμενο λεύκανσης κοραλλιών, επηρεάζοντας σχεδόν το 84% των κοραλλιογενών υφάλων παγκοσμίως - συμπεριλαμβανομένου του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου. Το φαινόμενο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και κηρύχθηκε παγκόσμια κρίση τον Απρίλιο του 2024, ξεπερνώντας το προηγούμενο αντίστοιχο γεγονός της περιόδου 2014-2017.

Η λεύκανση συμβαίνει όταν η θερμοκρασία του νερού παραμένει για εβδομάδες σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα τα κοράλλια να αποβάλλουν τα συμβιωτικά φύκια που τους δίνουν το χρώμα και την ενέργεια για να επιβιώσουν. Αν και τα λευκασμένα κοράλλια δεν είναι νεκρά, είναι πιο αδύναμα και ευάλωτα σε ασθένειες, ενώ η αποκατάστασή τους, ακόμη και όταν επιτυγχάνεται, συχνά δεν επαναφέρει το οικοσύστημα στην αρχική του ανθεκτικότητα.

Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος: Πρωτοφανής απώλεια κοραλλιών λόγω κλιματικής αλλαγής Facebook Twitter
Φωτογραφία: Pixabay

Η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή έχει χαρακτηρίσει τους τροπικούς κοραλλιογενείς υφάλους ως «μοναδικό και απειλούμενο σύστημα», ιδιαίτερα ευάλωτο στην υπερθέρμανση πέραν των 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σήμερα, ο πλανήτης έχει ήδη θερμανθεί κατά 1,3°C, και τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι κίνδυνοι ίσως είναι μεγαλύτεροι από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι σε θερμοκρασίες γύρω στους 1,2°C ή υψηλότερες, τα οικοσυστήματα που κυριαρχούνται από κοράλλια μπορεί να εξαφανιστούν πλήρως σε πολλές περιοχές, με την αφθονία τους να πλησιάζει το μηδέν.

Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος: Πρωτοφανής απώλεια κοραλλιών λόγω κλιματικής αλλαγής Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Με πληροφορίες από Associated Press

Περιβάλλον

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι σε κρίση: Μαζική λεύκανση πλήττει το 84% των υφάλων

Περιβάλλον / Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι σε κρίση: Μαζική λεύκανση πλήττει το 84% των υφάλων

Πάνω από το 84% των κοραλλιογενών υφάλων παγκοσμίως έχουν υποστεί λεύκανση λόγω ακραίων θερμοκρασιών στους ωκεανούς - Ο πλανήτης σε αχαρτογράφητα νερά, προειδοποιούν οι επιστήμονες
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Eπαναστατική μέθοδος: Φυσικά «τροφικά σπρέι» αντί για επικίνδυνα φυτοφάρμακα

Περιβάλλον / Eπαναστατική μέθοδος: Φυσικά «τροφικά σπρέι» αντί για επικίνδυνα φυτοφάρμακα

Από την Αυστραλία έως την Αφρική και την Ασία, ο Δρ Robert Mensah προωθεί φυσικά σπρέι που προσελκύουν ωφέλιμα έντομα για την προστασία των καλλιεργειών, μειώνοντας τη χρήση επικίνδυνων φυτοφαρμάκων.
LIFO NEWSROOM
Τα πιο όμορφα σαλιγκάρια του κόσμου απειλούνται: Μια επιστημονική μάχη ενάντια στον χρόνο

Περιβάλλον / Τα πιο όμορφα σαλιγκάρια του κόσμου απειλούνται: Μια επιστημονική μάχη ενάντια στον χρόνο

Τα απειλούμενα δενδρώδη σαλιγκάρια Polymita έχουν ζωντανά, πολύχρωμα και εντυπωσιακά σχέδια στα κοχύλια τους και γι' αυτό είναι περιζήτητα από παράνομους συλλέκτες
LIFO NEWSROOM
Ομάδα του ΔΠΘ αναζητά βιώσιμες λύσεις κατά της λειψυδρίας σε όλη την Ελλάδα

Περιβάλλον / Ομάδα του ΔΠΘ αναζητά βιώσιμες λύσεις κατά της λειψυδρίας σε όλη την Ελλάδα

Το έργο «WATERWISE» του ΔΠΘ, σε συνεργασία με το ΑΠΘ και τρεις μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, στοχεύει σε λύσεις για τη λειψυδρία, καλύπτοντας τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές ανάγκες διαχείρισης νερού
LIFO NEWSROOM
 
 