Περσείδες 2025: Η πιο εντυπωσιακή βροχή διαττόντων αστέρων της χρονιάς κορυφώνεται απόψε

Οι λάτρεις του νυχτερινού ουρανού ετοιμάζονται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς, καθώς η βροχή των Περσείδων φτάνει στο αποκορύφωμά της τη νύχτα της 12ης Αυγούστου.

Το φαινόμενο είναι ορατό κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο και προκαλείται όταν η Γη περνά μέσα από τα υπολείμματα του κομήτη 109P/Swift-Tuttle, ηλικίας άνω των 5 δισεκατομμυρίων ετών. Ο κομήτης επισκέπτεται το εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα κάθε 133 χρόνια και η επόμενη κοντινότερη προσέγγισή του θα γίνει το 2126.

Η βροχή διαττόντων παίρνει το όνομά της από τον αστερισμό του Περσέα, απ’ όπου φαίνεται να προέρχονται τα μετέωρα. Ωστόσο, για καλύτερη θέαση, οι ειδικοί προτείνουν να κοιτάξετε λίγο μακριά από τον Περσέα, προς ανατολονοτιοανατολικά ή βορειότερα προς τη Μεγάλη Άρκτο.

Με την πανσέληνο να έχει προηγηθεί μόλις λίγες μέρες πριν, τα πιο αχνά μετέωρα μπορεί να είναι δυσδιάκριτα, αλλά οι πιο φωτεινοί διάττοντες θα εξακολουθούν να εντυπωσιάζουν. Για να αυξήσετε τις πιθανότητες παρατήρησης:

Επιλέξτε σκοτεινή τοποθεσία, μακριά από φώτα πόλης.

Δώστε στα μάτια σας περίπου 30 λεπτά για να προσαρμοστούν στο σκοτάδι.

Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε το θέαμα με φίλους, γνωρίζοντας ότι κάθε μετέωρο διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Οι Περσείδες παραμένουν ορατές μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αλλά η αποψινή νύχτα υπόσχεται το μεγαλύτερο θέαμα.

Με πληροφορίες από Guardian