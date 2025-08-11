«Το βάρος του στοχαστή»: Γλυπτό από πλαστικά απορρίμματα στέλνει μήνυμα στους συνέδρους του ΟΗΕ

Με φόντο την έναρξη της δεύτερης εβδομάδας διαπραγματεύσεων για μια παγκόσμια συμφωνία που θα βάλει τέλος στην πλαστική ρύπανση, ένα επιβλητικό γλυπτό έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ στη Γενεύη υπενθυμίζει καθημερινά στους συνέδρους το διακύβευμα.

Το έργο, ύψους σχεδόν έξι μέτρων, είναι δημιουργία του Καναδού καλλιτέχνη και ακτιβιστή Μπέντζαμιν Βον Γουόνγκ και φέρει τον τίτλο «Το βάρος του στοχαστή». Εμπνευσμένο από το διάσημο γλυπτό του Ροντέν, παρουσιάζει έναν άνδρα σε στάση περισυλλογής, καθισμένο όχι σε βράχο, αλλά επάνω σε μια ανθρωπόμορφη «Μητέρα Γη» που κρατά στην αγκαλιά της ένα μωρό και πλαστικά μπουκάλια. Ένα σπιράλ DNA τα ενώνει, συμβολίζοντας τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συνομιλιών, ο καλλιτέχνης και εθελοντές προσθέτουν στο γλυπτό πλαστικά απορρίμματα που έχουν συγκεντρωθεί από τοπικούς φορείς, ώστε στο τέλος της εβδομάδας να έχει σχεδόν «πνιγεί» στα σκουπίδια. «Η ελπίδα είναι ότι μια φιλόδοξη συμφωνία θα μας επιτρέψει να λύσουμε οριστικά αυτό το πρόβλημα», είπε ο δημιουργός.

"We need to make sure that we create something that works for the entire world, not just this generation, but all future generations to come."



Artist & activist @thevonwong presents his latest sculpture "Thinker's Burden" while #PlasticTreaty talks continue at @UNGeneva.#INC5 pic.twitter.com/RcQkXCcy7t — United Nations Geneva (@UNGeneva) August 11, 2025

Η πρωτοβουλία χρηματοδοτήθηκε κυρίως από το αυστραλιανό φιλανθρωπικό ίδρυμα Minderoo, ενώ στη συλλογή των απορριμμάτων συνέβαλαν τοπικές ΜΚΟ και κοινότητες. «Η τέχνη μπορεί να αλλάξει συνειδήσεις εκεί όπου τα στοιχεία από μόνα τους δεν αρκούν», σημείωσε η Μαρία Ιβάνοβα, ειδική στη διεθνή περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

Στη Γενεύη έχουν συγκεντρωθεί περίπου 3.700 συμμετέχοντες από 184 χώρες και πάνω από 600 οργανώσεις, για να καταρτίσουν την πρώτη παγκόσμια, νομικά δεσμευτική συνθήκη κατά της πλαστικής ρύπανσης. Ωστόσο, η πρόοδος κρίνεται αργή: πολλά από τα εκατοντάδες ανοιχτά ζητήματα παραμένουν άλυτα, ενώ προστέθηκαν και νέα.

Η Ευρωπαία επίτροπος Τζέσικα Ρόσβαλ προειδοποίησε ότι «είναι ώρα για αποτελέσματα», ενώ η επικεφαλής του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ, Ίνγκερ Άντερσεν, εξέφρασε αισιοδοξία πως η συμφωνία είναι ακόμη εφικτή. Οι συνομιλίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη.

Photo of the Week:



"The Thinker's Burden" depicts a world slowly drowning in plastics.



Benjamin Von Wong's sculpture is installed just outside of @UNGeneva, as negotiations are taking place to finalize a global #PlasticsTreaty.@thevonwong pic.twitter.com/By5Jw43urN — United Nations Geneva (@UNGeneva) August 10, 2025

Με πληροφορίες από Associated Press