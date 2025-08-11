Ιωάννινα: Μικρό ζαρκάδι έκανε βόλτες στην πόλη

Μικρό ζαρκάδι έκανε βόλτες στην πόλη των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία στα Ιωάννινα δέχθηκε αρκετά τηλεφωνήματα για μικρό ζαρκάδι που περιφέρεται στην πόλη των Ιωαννίνων, κοντά στην περιοχή του Αρχιμανδρειού.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και μετά από προσπάθειες, το εντόπισαν.

Το ζαρκάδι περισυνελλέγη και σε συνεννόηση με το Δασαρχείο Ιωαννίνων, θα μεταφερθεί σε ειδικό χώρο στους Αμπελόκηπους για του προσφερθεί φροντίδα και ύστερα θα αφεθεί ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον.

