«Χοροπηδάει, αυτοδιαμελίζεται κι έχει ακόρεστη όρεξη»: Συναγερμός στην Καλιφόρνια με το ξενικό είδος σκουληκιού

Ένα χωροκατακτητικό είδος σκουληκιού, γνωστού για την «ακόρεστη όρεξή του» και την ικανότητά του να πηδά σε ύψος τριάντα εκατοστών, έχει προκαλέσει συναγερμό στην Καλιφόρνια.

Το Amynthas agrestis, γνωστό και ως ασιατικό πηδηχτό σκουλήκι, έχει καταγραφεί αρκετά τους τελευταίους μήνες στην Καλιφόρνια, με τους επιστήμονες να εκφράζουν φόβους για την απειλή που συνιστά στα δασικά οικοσυστήματα.

Ο εισβλητικός αυτός γαιοσκώληκας, που ενδημεί στην ανατολική Ασία, ιδίως σε Ιαπωνία και κορεατική χερσόνησο, έφτασε στη βόρεια Αμερική μέσω διαφόρων φυτών τοπίου που εισήχθησαν από την περιοχή.

Αρχικά καταγράφηκε στο Γουισκόνσιν και τη Νέα Αγγλία το 2013, ωστόσο σύντομα το σκουλήκι εξαπλώθηκε δυτικά, σε δεκάδες πολιτείες.

Invasive Amynthas worms, a.k.a. Asian jumping worms, crazy worms, snake worms, are starting to hatch in the northeast. Video courtesy of UW–Madison Arboretum of adult Amynthas writhing in leaf litter. pic.twitter.com/z26XGZXvyY

Τα σκουλήκια που φτάνουν έως τα 20 εκατοστά σε μήκος και έχουν ένα γαλακτερό «δαχτυλίδι» γύρω από το σκούρο σώμα τους, ξεχωρίζουν για τη θεατρική συμπεριφορά τους -τις απότομες κινήσεις, ακόμη και τον «αυτοδιαμελισμό» τους. Επιπλέον, είναι ερμαφρόδιτα και μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς γονιμοποίηση.

«Οι γαιοσκώληκες αυτοί είναι εξαιρετικά δραστήριοι, επιθετικοί και με ακόρεστη όρεξη. Συνεπείς στο όνομά τους, πηδούν και προωθούνται αμέσως μόλις πιαστούν, συμπεριφέρονται όταν απειλούνται περισσότερο σαν φίδια απ'ό,τι ως σκουλήκια, κάποιες φορές σπάνε και αποσπούν την ουρά τους όταν τα πιάσεις» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Τροφίμων και Γεωργίας της Καλιφόρνια (CDFA).

Invasive #jumpingworm activity is heating up in the Northeastern U.S. Forest floor leaf litter was just about gone and casting activities causing erosion on hill slopes in areas with jumping worm activity. pic.twitter.com/5K6GGpCt8C