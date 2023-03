Έκθεση του ΟΗΕ για τον «άλλο πόλεμο» στην Ουκρανία- Τα παιδιά, η σεξουαλική βία και τα βασανιστήρια

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία παραμένουν σε τραγική κατάσταση εν μέσω εκτεταμένων παραβιάσεων όπως διαπιστώνει νέα έκθεση του ΟΗΕ.

«Η διεθνής ένοπλη σύγκρουση έχει οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσμα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επηρεάζουν τόσο τους αμάχους όσο και τους μαχητές», αναφέρει η περίληψη της έκθεσης του ΟΗΕ.

Προστίθεται ότι το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (OHCHR) έχει «επαληθεύσει πολυάριθμες καταγγελίες για αυθαίρετη στέρηση της ζωής, αυθαίρετη κράτηση και εξαναγκαστική εξαφάνιση, βασανιστήρια και κακομεταχείριση, καθώς και σεξουαλική βία που σχετίζεται με τη σύγκρουση».

Κατά την περίοδο αναφοράς, καταγράφηκαν συνολικά 5.987 απώλειες σχετικά με τον άμαχο πληθυσμό, με 1.605 νεκρούς και 4.382 τραυματίες. Οι αριθμοί των θυμάτων είναι πιθανότατα πολύ υψηλότεροι, καθώς περιλαμβάνουν μόνο επαληθευμένα περιστατικά.

Ένας μεγάλος αριθμός απωλειών μεταξύ των αμάχων προήλθε από επιθέσεις με χρήση εκρηκτικών όπλων ευρείας έκτασης.

In her statement to the reports launch, @UNHumanRightsUA Head Matilda Bogner told about horrendous human cost, violence & ill-treatment of POWs in the context of the armed attack by the Russia against Ukraine. https://t.co/BfCLQ23sye