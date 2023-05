Εκλογές στην Τουρκία: Οι πρώτοι παγκόσμιοι ηγέτες που έστειλαν «συγχαρητήρια» στον Ερντογάν

Οι ηγέτες του Κατάρ, της Ουγγαρίας, της Σομαλίας και του Πακιστάν ήταν από τους πρώτους αρχηγούς κρατώνπου έστειλαν συγχαρητήρια μηνύματα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη νίκη του στις τουρκικές εκλογές.

Ο εμίρης του Κατάρ Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι συνεχάρη σήμερα το βράδυ τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, πριν ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο εμίρης ευχήθηκε στον Ερντογάν επιτυχία στη νέα του θητεία, καθώς τα στοιχεία τόσο από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu της Τουρκίας όσο και από το πρακτορείο ειδήσεων ANKA που πρόσκειται στην αντιπολίτευση δίνουν στον απερχόμενο πρόεδρο της Τουρκίας προβάδισμα στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

«Συγχαρητήρια αδερφική και φιλική Τουρκία», έγραψε στο Twitter το γραφείο του προέδρου της Σομαλίας Χασάν Σέιχ Μοχάμουντ.

Ο Ούγγρος Βίκτορ Όρμπαν συνεχάρη επίσης τον Ερντογάν «για την αδιαμφισβήτητη εκλογική του νίκη!».

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe