Εκλογές στην Τουρκία: Το πρώτο μήνυμα Ερντογάν μετά τη νίκη

Με τραγούδι ξεκίνησε την πρώτη εμφάνισή του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την τρίτη επανεκλογή του στην ηγεσία της προεδρία της σύμφωνα με τα αποτελέσματα στις εκλογές της Τουρκίας.

Πρώτα ο Θεός θα είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας είπε ευχαριστώντας όλους όσοι, ψήφισαν.

«Εμείς ανήκουμε στην Τουρκία και η Τουρκία σε εμάς» είπε μεταξύ άλλων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Εεντογάν στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος στις τουρκικές εκλογές.

«Είμαστε ερωτευμένοι με την Κωνσταντινούπολη» είπε αρχικά. «Σήμερα είναι διαφορετικά εδώ. Ολόκληρη η Κωνσταντινούπολη είναι διαφορετική. Από καρδιάς σας χαιρετίζω και σας συγχαίρω. Ζήσαμε μία γιορτή δημοκρατίας. Πήγατε στις κάλπες και με γνώμονα το μέλλον των παιδιών σας εκφράσατε τη βούλησή σας. Ευχαριστώ όλους σας».

Στόχος του να πάρει την Κωνσταντινούπολη στις δημοτικές εκλογές του 2024, όπως είπε σ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

LIVE - Turkish President Erdogan addresses thousands of supporters outside his home in Istanbul https://t.co/gxsMN1VJGu