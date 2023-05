Εκλογές Τουρκία: Νίκη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στους δρόμους οι υποστηρικτές του

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικράτησε του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στον δεύτερο γύρο των εκλογών της Τουρκίας με ποσοστό και διατηρεί την κυριαρχία του στην πολιτική σκηνή της χώρας για μια τρίτη δεκαετία.

Με την καταμέτρηση στο 98,33%, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λαμβάνει ποσοστό 52,10%, έναντι 47,90 του Κιλιτσντάρογλου, και η νίκη του θεωρείται πλέον δεδομένη.

Ήδη, υποστηρικτές του έχουν βγει στους δρόμους για να γιορτάσουν την τρίτη επανεκλογή του και η ατμόσφαιρα έξω από τα γραφεία του κόμματός του AKP είναι πανηγυρική.

Facebook Twitter Υποστηρικτές του Ερντογάν πανηγυρίζουν για τη νίκη του - Φωτ.: ERDEM SAHIN/EPA

Στο πρώτο του μήνυμα, από την Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν ευχαρίστησε όλες τις πλευρές για τη συμβολή τους και δήλωσε: «Εμείς ανήκουμε στην Τουρκία και η Τουρκία σε εμάς».

«Σήμερα είναι διαφορετικά εδώ. Ολόκληρη η Κωνσταντινούπολη είναι διαφορετική. Από καρδιάς σας χαιρετίζω και σας συγχαίρω. Ζήσαμε μία γιορτή δημοκρατίας. Πήγατε στις κάλπες και με γνώμονα το μέλλον των παιδιών σας εκφράσατε τη βούλησή σας. Ευχαριστώ όλους σας».

LIVE - Turkish President Erdogan addresses thousands of supporters outside his home in Istanbul https://t.co/gxsMN1VJGu — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 28, 2023

LIVE - Citizens celebrate in front of Türkiye's AK Party election coordination center in Stockholm as Erdogan leads in presidential runoff electionhttps://t.co/yT7FXQEReS — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 28, 2023

Από τα πρώτα κιόλας αποτελέσματα, φάνηκε πως ο νυν πρόεδρος θα μπορέσει να διατηρήσει τη θέση του, επιβεβαιώνοντας και τα τελευταία στοιχεία.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 17:00, μετά από 9 ώρες ψηφοφορίας, και τα πρώτα στοιχεία για την καταμέτρηση έγιναν γνωστά σε περίπου μία ώρα, παρά και τη σχετική απαγόρευση από την Εθνική Εκλογική Επιτροπή της χώρας.

Πριν από τις 19:00, το Anadolu και το ANKA, που πρόσκειται στην αντιπολίτευση, έδιναν διαφορετικά αποτελέσματα για τον νικητή.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του αντιπολιτευόμενου CHP είχε κάνει λόγο για «μάχη στήθος με στήθος» και ζήτησε από τους αντιπάλους να απέχουν από βαρύγδουπες δηλώσεις, πριν οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του AKP κατήγγειλε πως «προσπαθούν να παρουσιάσουν τα δικά τους δεδομένα ως δεδομένα ολόκληρης της Τουρκίας» και ζήτησε σεβασμό μέχρι να καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος.

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου επικράτησε στην Άγκυρα, τη Σμύρνη, στα τουρκικά παράλια και στα ανατολικά, όπως και στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που αποδεικνύει πως το παλιό ρητό «όποιος κυβερνά την Κωνσταντινούπολη, κυβερνά την Τουρκία» δεν ισχύει πλέον.

Στην τέταρτη και πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Προύσα και το Ικόνιο, αντίστοιχα, που είναι προπύργια του ΑΚΡ, ο Ερντογάν, αναμενόμενα, αναδείχθηκε νικητής.

Ο εκλογικός χάρτης δεν άλλαξε από την Κυριακή της 14ης Μαΐου, με εξαίρεση το Χατάι που πέρασε στον έλεγχο του νυν προέδρου.

Στον πρώτο γύρο, η συμμετοχή ξεπερνούσε το 88%, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, αλλά σε αυτόν τον γύρο παρατηρήθηκε μια μικρή πτώση στο 84,2%, όπως γίνεται γνωστό. Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ήταν 64,1 εκατομμύρια.

Η Εκλογική Επιτροπή διαβεβαίωσε πως η διαδικασία κύλησε ομαλά, στο μεγαλύτερο μέρος της.

Παρά την έντονη επιθυμία για αλλαγή από ένα μέρος του εκλογικού σώματος, κουρασμένου από την οικονομική κρίση, τους περιορισμούς στις ελευθερίες και τις υπερεξουσίες μιας προεδρίας που έχει στείλει δεκάδες χιλιάδες μέλη της αντιπολίτευσης στη φυλακή ή στην εξορία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βγήκε νικητής της εκλογικής αναμέτρησης.

Με το πρόσωπο του να δείχνει κουρασμένο και με αργό βήμα ο Ερντογάν ψήφισε το μεσημέρι στη συνοικία Ουσκουντάρ στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Ένα χαρούμενο πλήθος τον περίμενε εκεί, στο οποίο οι σωματοφύλακές του μοίρασαν παιχνίδια και ο πρόεδρος έριξε μερικά χαρτονομίσματα στα παιδιά.

Despite the ongoing vote count in Turkey, Erdogan continues to distribute money to the populace.



pic.twitter.com/97lbOZAJle — 301 Military (@301military) May 28, 2023

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει ποσοστά συμμετοχής 90%, η Τουρκία σχεδόν τα έχει φτάσει. Ζητώ από τους συμπολίτες μου να έρθουν να ψηφίσουν» δήλωσε.

Σχεδόν ταυτόχρονα, χαμογελαστός παρά τις δυσμενείς προβλέψεις, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ψήφισε στην Άγκυρα, ενθαρρύνοντας τους συμπολίτες του να ψηφίσουν «για να έρθει η πραγματική δημοκρατία και η ελευθερία σε αυτή τη χώρα, για να απαλλαγούμε από μια αυταρχική κυβέρνηση».

Eşim Selvi Hanımla birlikte oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Tüm milletimizi önce oy kullanmaya, sonra sandığa sahip çıkmaya davet ediyorum.

Vatanını seven sandığa gelir. pic.twitter.com/2M2z8x8D6J — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 28, 2023

Εκλογές Τουρκία: 400.000 εθελοντές παρακολούθησαν τη διαδικασία

Περισσότεροι από 400.000 εθελοντές των κομμάτων της αντιπολίτευσης ζήτησαν να παρακολουθούν τις κάλπες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της καταμέτρησης και της καταγραφής των αποτελεσμάτων. «Το γεγονός ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό για να προστατεύσουμε τις ψήφους μας είναι πολύ κακό, αλλά και πάλι, ο λαός θα διαμορφώσει το κράτος» σημείωσε μία εξ αυτών.

Σημειώνεται πως και ο ίδιος ο Ερντογάν είχε καλέσει σε «προστασία των καλπών» με μήνυμά του στο Twitter. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου που εργάζονται με αφοσίωση στις κάλπες από τις πρώτες πρωινές ώρες. Καλώ όλους τους συμπολίτες μου να προστατεύσουν τις κάλπες μέχρι την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Τώρα είναι η ώρα να προστατεύσουμε τη βούληση του έθνους μας μέχρι την τελευταία στιγμή!» έγραψε.

Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum.



Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum.



Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti! — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2023

Σημειώνεται πως στις εκλογές της 14ης Μαΐου, το AKP του Ερντογάν είχε κερδίσει και την πλειοψηφία στη Βουλή.

Εκλογές Τουρκία: Συγχαρητήρια από παγκόσμιους ηγέτες

Από τους πρώτους που συνεχάρησαν τον Ερντογάν για την εκλογική του νίκη ήταν ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

«Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την αδιαμφισβήτητη νίκη του. Συγχαρητήρια, κύριε πρόεδρε» έγραψε, με μέρος του μηνύματός του να είναι στα τουρκικά.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023

Ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι έστειλε, επίσης, τα συγχαρητήριά του.

«Αγαπητέ μου αδελφέ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συγχαρητήρια για τη νίκη σου και σου εύχομαι καλή επιτυχία στη νέα σου θητεία και να πετύχεις σε αυτήν αυτό που προσδοκά ο αδελφικός τουρκικός λαός όσον αφορά την πρόοδο και την ευημερία, καθώς και για τις ισχυρές σχέσεις των δύο χωρών μας για περαιτέρω ανάπτυξη και μεγέθυνση» επεσήμανε.

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

«Συγχαρητήρια στη φίλη και αδελφή μας, Τουρκία!» ανέφερε ο πρόεδρος της Σομαλίας, αναρτώντας μια κοινή φωτογραφία με τον Ερντογάν.

Με πληροφορίες από AFP/Anadolu/Guardian/CNN/BBC