Εκλογές ΗΠΑ: Ποιον υποψήφιο στηρίζουν οι πιο επιδραστικοί celebrities των ΗΠΑ

Με τις αμερικανικές εκλογές να απέχουν μόνο λίγα εικοσιτετράωρα, πολλοί αστέρες της μουσικής και του κινηματογράφου -από τη Μαντόνα και τη Μπιγιονσέ μέχρι τον Μελ Γκίμπσον και τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ- εκφράζουν τη στήριξη τους προς την Κάμαλα Χάρις ή τον Ντόναλντ Τραμπ, ελπίζοντας να επηρεάσουν τους εκατομμύρια ακολούθους τους.

Όμως μπορεί η επιρροή των διασημοτήτων να αλλάξει το αποτέλεσμα της κάλπης; Η προεκλογική καμπάνια της Χίλαρι Κλίντον για τις αμερικανικές εκλογές του 2016, έδειξε ότι η στήριξη των επωνύμων και των μέσων ενημέρωσης δεν αρκεί από μόνη της για να γίνει κανείς ένοικος του Λευκού Οίκου.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και εντελώς ασήμαντη, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του YouGov, περίπου ένας στους 10 Αμερικανούς (11%) δηλώνει ότι έχει αναθεωρήσει κάποια πολιτική στάση του και το 7% ότι έχει ψηφίσει πολιτικό εξαιτίας της υποστήριξης ενός celebrity. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, παρακάτω είναι οι επώνυμοι που έχουν στηρίξει επίσημα έναν από τους δύο υποψηφίους για την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Τέιλορ Σουίφτ

Η παγκόσμια σταρ της ποπ ανακοίνωσε τη στήριξή της στην Κάμαλα Χάρις λίγο μετά το τέλος του debate της με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Σεπτέμβριο, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της με τη γάτα της στην αγκαλιά της-μια αναφορά στο σχόλιο του ρεπουμπλικάνου υποψηφίου αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για «γεροντοκόρες γατομαμάδες».

Απευθυνόμενη στους 283 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε: «Ψηφίζω την Κάμαλα Χάρις επειδή αγωνίζεται για τα δικαιώματα και τους σκοπούς που πιστεύω ότι χρειάζονται έναν πολεμιστή για να τους υπερασπιστεί. Νομίζω ότι είναι μια σταθερή, ταλαντούχα ηγέτιδα και πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα σε αυτή τη χώρα αν μας οδηγεί η ηρεμία και όχι το χάος».

Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απαντήσει ότι η τραγουδίστρια «πιθανώς θα πληρώσει ένα τίμημα» για τα σχόλιά της.

Μαντόνα

Η βασίλισσα της ποπ αποκάλυψε ότι έπρεπε να πάρει τη δύσκολη απόφαση να αφήσει το Παρίσι, ώστε να επιστρέψει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις.

Συνοδευόμενο από μία σειρά φωτογραφιών από της περιπέτειες της στη γαλλική πρωτεύουσα, η Μαντόνα άφησε το παρακάτω μήνυμα: «Το Παρίσι ήταν τόσο διασκεδαστικό! Ήταν δύσκολο να φύγω, αλλά έπρεπε να γυρίσω σπίτι για να ΨΗΦΙΣΩ την Καμάλα Χάρις για πρόεδρο!!!!»

Μπιγιονσέ

Άλλο ένα είδωλο της ποπ, η Μπιγιονσέ, το πήγε ένα βήμα παραπέρα και σε μία εκδήλωση στη γενέτειρα της, το Χιούστον του Τέξας, εμφανίστηκε μαζί με την υποψήφια των Δημοκρατικών.

Μιλώντας στο συγκεντρωμένο πλήθος, η πολυβραβευμένη καλλιτέχνης είπε ότι βρίσκεται εκεί όχι ως celebrity, αλλά «ως μητέρα», προτού συνεχίσει:

«Μια μητέρα που νοιάζεται βαθιά για τον κόσμο στον οποίο ζουν τα παιδιά της και όλα τα παιδιά μας, έναν κόσμο όπου έχουμε την ελευθερία να ελέγχουμε το σώμα μας, έναν κόσμο όπου δεν είμαστε διχασμένοι».

Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ

Παρότι είχε διατελέσει κυβερνήτης της Καλιφόρνια εκπροσωπώντας το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ο αυστριακός αστέρας του Hollywood αποκάλυψε ότι θα ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές, παρότι δεν συμφωνεί με τις θέσεις της σε όλα τα θέματα.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο X (πρώην twitter), ο Σβάρτζενέγκερ, που είναι πλέον πολίτης των ΗΠΑ, έγραψε ότι θα είναι «πρώτα Αμερικανός και μετά Ρεπουμπλικάνος» και παρότι δεν συμπαθεί «κανένα από τα δύο κόμματα», αισθάνθηκε υποχρεωμένος να στηρίξει τη Κάμαλα Χάρις.

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.



I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.



My time as Governor taught me to… — Arnold (@Schwarzenegger) October 30, 2024

Όπως έγραψε, σημαντικό ρόλο σε αυτή του την απόφαση έπαιξε η άρνηση του Τραμπ να αποδεχτεί τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «αντιαμερικανική» και παρομοιάζοντας την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο με τη Νύχτα των Κρυστάλλων στη ναζιστική Γερμανία.

Avengers

Στη μάχη για τον Λευκό Οίκο ρίχτηκαν και οι κινηματογραφικοί «Avengers» της Marvel, με τον ηθοποιό Μαρκ Ράφαλο, που υποδύεται τον Hulk στη μεγάλη οθόνη, να μοιράζεται στο X ένα βίντεο με μερικούς από τους συμπρωταγωνιστές του.

Στο σύντομο κλιπ, οι «Avengers» Σκάρλετ Γιοχάνσον, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και Κρις Έβανς εκφράζουν την επίσημη στήριξή τους στην υποψήφια των Δημοκρατικών, ενώ την εμφάνιση τους κάνουν και οι επίσης ηθοποιοί Ντον Τσιντλ και Πολ Μπέτανι.

Για τον Ράφαλο, η κλιματική αλλαγή, η εκπαίδευση και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών ήταν ανάμεσα στα θέματα που, κατά την άποψή του, πρέπει να εξετάσουν οι ψηφοφόροι.

Έμινεμ

Όπως και η Μπιγιονσέ, έτσι και ο Έμινεμ εμφανίστηκε σε συγκέντρωση των Δημοκρατικών στη γενέτειρα του, το Νιτρόιτ του Μίσιγκαν, μαζί με τον Μπαράκ Ομπάμα.

Μάλιστα, ο καλλιτέχνης έκανε ντουέτο με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ερμηνεύοντας την μεγάλη επιτυχία του «Lose yourself», το πρώτο ραπ κομμάτι που βραβεύτηκε με Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, το 2002.

Rapper Eminem introduces former President Barack Obama at a Detroit rally for Vice President Kamala Harris. pic.twitter.com/SGURWEGAMw — MSNBC (@MSNBC) October 23, 2024



Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ανακοίνωσε μέσω Instagram πως στηρίζει την Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ, ενώ την ίδια άποψη έχει εκφράσει και σε πρόσφατες συναυλίες του.

Το «Αφεντικό» της ροκ επισήμανε πως η Κάμαλα Χάρις σέβεται τους πάντες και θέλει ανάπτυξη για όλους, ενώ από την άλλη πλευρά, «ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πιο επικίνδυνος υποψήφιος πρόεδρος που έχει δει στη ζωή μου».

Ο 75χρονος μουσικός είναι επί μακρόν θερμός υποστηρικτής του Δημοκρατικού Κόμματος και είχε κάνει εκστρατεία υπέρ του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ενώ είχε υποστηρίξει και την υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον στις εκλογές του 2016.

Τζένιφερ Λόπεζ

Στον απόηχο του σχολίου που έκανε ένας κωμικός σε συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ για το Πουέρτο Ρίκο, αποκαλώντας το ένα «πλωτό νησί σκουπιδιών», η τραγουδίστρια και ηθοποιός με καταγωγή από το ισπανόφωνο νησί ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Κάμαλα Χάρις, στο Λας Βέγκας.

«Έχει προσπαθήσει με συνέπεια για να μας χωρίσει. Στο Madison Square Garden, μας υπενθύμισε ποιος είναι πραγματικά και πώς νιώθει πραγματικά», είπε η τραγουδίστρια της ποπ για τον πρώην πρόεδρο την Πέμπτη.

We don’t have time to waste in this election. There’s so much at stake.



That’s why @jlo is in Nevada with @KamalaHarris. Las Vegas, let’s get loud! pic.twitter.com/4srbUPZrPG — Divo (@DivoAndTheCity) November 1, 2024

«Δεν ήταν μόνο οι Πορτορικανοί που προσβλήθηκαν εκείνη την ημέρα. Ήταν κάθε Λατίνος σε αυτή τη χώρα».



Charli XCX

Η μουσικός που αυτό το καλοκαίρι κυκλοφόρησε το «brat», ένα άλμπουμ που σύντομα έγινε «viral» με αποτέλεσμα ο τίτλος του να ανακηρυχθεί «Λέξη της χρονιάς» από το λεξικό Collins, επίσης είναι στο «στρατόπεδο» των Δημοκρατικών.

Μιλώντας στο New York Magazine, η 33χρονη Αγγλίδα είπε «Το να βρίσκομαι στη σωστή πλευρά της δημοκρατίας, στη σωστή πλευρά των δικαιωμάτων των γυναικών, είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα... Χαίρομαι που μπορώ να βοηθήσω ώστε να αποτρέψω την ολική πτώση της δημοκρατίας».

Η Σάρλοτ Έμα Άιτσισον, ευρέως γνωστή με το καλλιτεχνικό της όνομα Charli XCX

Η Μπίλι Άιλις, η Τζένιφερ Άνιστον, ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, ο Σπάικ Λι και η Cher είναι επίσης μερικοί ακόμη από τους αστέρες που θα ήθελαν να δουν την Κάμαλα Χάρις στο Οβάλ γραφείο.

Μπορεί οι επώνυμοι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ να μην είναι εξίσου «λαμπεροί», αλλά ορισμένοι από αυτούς έχουν τεράστια απήχηση στην εκλογική του βάση. Παρακάτω είναι κάποια από τα «μεγάλα χαρτιά» του πρώην προέδρου στη «μάχη» των celebrities



Ελον Μασκ

Ο ισχυρός άνδρας της Tesla και της SpaceX, μεταξύ άλλων, έχει επανειλημμένα εκφράσει ότι θεωρεί ζωτικής σημασίας για το μέλλον των ΗΠΑ την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο γεννημένος στην Νότια Αφρική Μασκ έχει συνεισφέρει τουλάχιστον $75 εκατομμύρια στην προεκλογική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πλέον έχει εμφανιστεί και δύο φορές σε εκδηλώσεις του.

Elon Musk at the Trump Rally🔥



SEND US #DOGE Commander 🚀 pic.twitter.com/DQ3cvg6PN2 — Oscar Ramos (@realOscarRamos1) October 28, 2024

Απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του Τραμπ από τη σκηνή στο Μπάτλερ, της Πενσιλβάνια, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου είπε ότι είναι ένας από αυτούς, μιας και ανήκει στο δόγμα MAGA (Make America Great Again).

Έπειτα, χοροπήδησε με ενθουσιασμό, όσο ο πρώην πρόεδρος μιλούσε.

Μελ Γκίμπσον

Ο αστέρας του Hollywood, άλλοτε πρωταγονιστής της σειράς ταινιών «Φονικό Όπλο» και «Mad Max» , όταν ερωτηθείς από το TMZ, απάντησε ότι κανείς δε θα ξαφνιαστεί από το ότι σχεδιάζει να ψηφίσει τον ρεπουμπλικανό υποψήφιο.

«Ξέρω πώς θα είναι αν την αφήσουμε να μπει (στον Λευκό Οίκο) και αυτό δεν είναι καλό. Άθλιο ιστορικό - τρομακτικό ιστορικό. Δεν έχει καμία πολιτική. Και έχει το IQ ενός στύλου φράχτη», δήλωσε ο 68χρονος Αυστραλός.

Τζον Βόιτ

Ο βετεράνος ηθοποιός και πατέρας της Αντζελίνα Ζολί είναι από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Τραμπ στον χώρο του θεάματος, έχοντας εκφράσει την πίστη του στον δισεκατομμυριούχο από τις εκλογές του 2016.

Όπως φαίνεται, στα οκτώ χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, οι απόψεις του Τζον Βόιτ δεν έχουν αλλάξει.

Vote Trump 2024 pic.twitter.com/79ZHy0ImxK — Jon Voight (@jonvoight) October 6, 2024

Σε βίντεο που μοιράστηκε στα social media είπε στους ακολούθους του: «Βρισκόμαστε τώρα στην εποχή της πιο σκοτεινής μάστιγας που υπήρξε ποτέ. Και η ευκαιρία μας, η μόνη μας ευκαιρία, είναι αυτός ο Νοέμβριος».

Έπειτα, ο Βόιτ κατακεραύνωσε τους συναδέλφους του στο Hollywood που υποστηρίζουν την Κάμαλα Χάρις, κατηγορώντας τους ότι «βγάζουν βίντεο και προσπαθούν να κάνουν πλύση εγκεφάλου στον αμερικανικό λαό για να κάνει την πιο επικίνδυνη ψήφο όλων των εποχών».

Χαλκ Χόγκαν

Ο άλλοτε αστέρας του World Wrestling Entertainment έχει εξελιχθεί σε κάτι παρεμφερές με μασκότ του Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας συστηματικές εμφανίσεις σε συγκεντρώσεις του, όπου παραδοσιακά σκίζει την μπλούζα του και κραυγάζει «Άσε την Τραμπομανία να ξεσαλώσει, αδελφέ», μία διασκευή της διάσημης ατάκας του.

Έτσι, δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρόσφατη εκδήλωση του Τραμπ στο Madison Square Garden, Εκεί, είπε ότι παρότι έχει κερδίσει τόσους τίτλους και έχει κονταροχτυπηθεί με τόσους «γίγαντες», η ενέργεια ανάμεσα στους υποστηρικτές του Τραμπ είναι «κάτι που δεν έχω ξανανιώσει ποτέ» και «η πιο ισχυρή δύναμη στο σύμπαν».

hulk hogan at the trump rally going insane 😭 pic.twitter.com/1bjmaQ50xX — 𝖏𝖆𝖞 ✰ (@rassIejay) October 27, 2024

Ο Τέρι Μπολέα, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, έχει μοιραστεί πολλές φορές φωτογραφίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Τζέικ Πολ

Ο YouTuber και μποξέρ είναι μόνο ένας από τους πολλούς influencers που απευθύνονται κυρίως στο νεανικό ανδρικό κοινό οι οποίοι στηρίζουν την προεκλογική καμπάνια του 45ου προέδρου.

Ο 27χρονος Πολ έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που μοιράστηκε με τους ακολούθους του: «Ποιον υποστηρίζω για πρόεδρο και γιατί πρέπει να το κάνετε κι εσείς...», αλλά ξεκίνησε λέγοντας ότι ήταν «νευρικός» φοβούμενος ότι θα αντιμετωπίσει συνέπειες για τις πολιτικές προτιμήσεις του.

Who I’m supporting for president and why you should too… pic.twitter.com/OBd5uWrXTV — Jake Paul (@jakepaul) October 31, 2024

Παρότι ο ίδιος πλέον κατοικεί στο Πουέρτο Ρίκο και άρα δεν έχει δικαίωμα ψήφου, ισχυρίστηκε ότι ήθελε να παρουσιάσει στους εκατομμύρια οπαδούς του «τα πραγματικά γεγονότα, αριθμούς και δεδομένα για να τους ενθαρρύνει να ψηφίσουν προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε να σώσουν κυριολεκτικά την Αμερική».



Ντένις Κουέιντ

Ο Αμερικανός ηθοποιός, που φέτος υποδύθηκε τον «τοτέμ» του ρεπουμπλικανικού κόμματος, Ρόναλντ Ρέιγκαν, σε ομώνυμη ταινία, μίλησε σε εκδήλωση του 45ου προέδρου στην Καλιφόρνια, τον Οκτώβρη.

«Ήρθε η ώρα να διαλέξουμε πλευρά», είπε στο πλήθος. «Θα είμαστε ένα έθνος που θα υπερασπίζεται το Σύνταγμα; Ή το Tik-Tok;

«Θα είμαστε ένα έθνος του νόμου και της τάξης; Ή των ανοιχτών συνόρων;»



Κιντ Ροκ

Ο μουσικός έχει εμφανιστεί σε αρκετές συγκεντρώσεις του Τραμπ και πολλάκις έχει εκφράσει την υποστήριξή του προς τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο πρόεδρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πριν μερικές ημέρες, απάντησε στην υποστήριξη του Eminem προς την Κάμαλα Χάρις λέγοντας ότι είναι φίλος με τον ράπερ εδώ και χρόνια, αλλά δεν συμφωνεί με την πολιτική του.

Αναγνώρισε τόσο τον Eminem όσο και «ανθρώπους όπως η Taylor Swift που στέκονται όρθιοι και δεν φοβούνται να μιλήσουν», αλλά δήλωσε ότι η στάση του είναι «απερίφραστα MAGA, επειδή ξέρω μέσα στην καρδιά, το μυαλό, το σώμα και την ψυχή μου ότι ο πρόεδρος Trump θα κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά».

