Εκλογές ΗΠΑ: Η Τζένιφερ Λόπεζ στηρίζει την Κάμαλα Χάρις

Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ, η Τζενιφερ Λόπεζ υπερασπίστηκε τους Πορτορικανούς και τις γυναίκες σε προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις στο Λας Βέγκας, στον απόηχο των ρατσιστικών σχολίων του κωμικού Τόνι Χίντσκλιφ που έγιναν viral.

«Έχει προσπαθήσει με συνέπεια για να μας χωρίσει. Στο Madison Square Garden, μας υπενθύμισε ποιος είναι πραγματικά και πώς νιώθει πραγματικά», είπε η τραγουδίστρια της ποπ για τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη. «Δεν ήταν μόνο οι Πορτορικανοί που προσβλήθηκαν εκείνη την ημέρα. Ήταν κάθε Λατίνος σε αυτή τη χώρα. Ήταν η ανθρωπιά και οποιοσδήποτε αξιοπρεπής χαρακτήρας».

Η Λόπεζ υποστήριξε επίσης τις γυναίκες, λέγοντας: «Πιστεύω στη δύναμη των γυναικών. Πιστεύω ότι οι γυναίκες έχουν τη δύναμη να κάνουν τη διαφορά σε αυτές τις εκλογές. Πιστεύω στη δύναμη των Λατίνων. Πιστεύω στη δύναμη της κοινότητάς μας. Πιστεύω στη δύναμη όλων των ψήφων μας».

Η Λατίνα τραγουδίστρια, μαζί με τον Bad Bunny και τον Ρίκι Μάρτιν, αναδημοσίευσαν ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε από τους εργαζομένους στην προεκλογική καμπάνια της Χάρις υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ δεν νοιάζεται για τους Αμερικανούς συμπατριώτες του που μένουν στο Πουέρτο Ρίκο.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Λόπεζ ενθάρρυνε τους θαυμαστές της να εγγραφούν για να ψηφίσουν καθώς πλησίαζε η ημέρα των εκλογών στις ΗΠΑ: «Η ψήφος σας είναι η φωνή σας και η δύναμή σας και οι φωνές μας είναι πιο δυνατές μαζί», είπε σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το When We All Vote.