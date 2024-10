Εκλογές ΗΠΑ: Η αρχισυντάκτης των LA Times παραιτήθηκε όταν ο ιδιοκτήτης ακύρωσε τη στήριξη της εφημερίδας στην Κάμαλα Χάρις

Η αρχισυντάκτης των Los Angeles Times υπέβαλε την παραίτησή της, όταν τα σχέδια της εφημερίδας να στηρίξει την Κάμαλα Χάρις στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές ακυρώθηκαν από τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της.

Η Μάριελ Γκάρζα ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ιστορική εφημερίδα Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου, λέγοντας ότι δε δέχεται να σιωπήσει σε μία τόσο σημαντική στιγμή για τις ΗΠΑ, καθώς μένουν λιγότερες από δύο εβδομάδες μέχρι τις κάλπες της 5ης Νοεμβρίου.

«Παραιτούμαι επειδή θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν είμαι εντάξει με το να σιωπούμε», δήλωσε η Γκάρζα στο Columbia Journalism Review και συνέχισε: «Σε επικίνδυνους καιρούς, οι ειλικρινείς άνθρωποι πρέπει να ορθώσουν το ανάστημά τους. Έτσι υψώνω το δικό μου ανάστημα».

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης των Los Angeles Times, Πατ Σουν-Σιονγκ, διευκρίνισε τη στάση του με ανάρτηση του στο X (πρώην twitter). Όπως εξηγεί, έδωσε στη συντακτική ομάδα την επιλογή να δημοσιεύσουν μία στήλη όπου παρουσιάζουν τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες που θα είχαν οι πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις.

«Βάζοντας αυτές τις σαφείς και αμερόληπτες πληροφορίες δίπλα-δίπλα, οι αναγνώστες μας θα μπορούσαν να αποφασίσουν ποιος υποψήφιος αξίζει να είναι πρόεδρος για τα επόμενα τέσσερα χρόνια», έγραψε.

