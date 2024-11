Εκλογές ΗΠΑ: Μετά τους μετανάστες, ο Τραμπ επιτίθεται στην τρανς κοινότητα

Καθώς μόνο μερικά 24ώρα μένουν για τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει στο επίκεντρο της καμπάνιας του την αντίθεση του στα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, θέλοντας να παρουσιάσει ένα ελάχιστο ποσοστό του πληθυσμού των ΗΠΑ ως απειλή για την ταυτότητα και τις αξίες του έθνους.

Πολιτικές οργανώσεις που στηρίζουν οικονομικά τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ έχουν επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις που επιτίθενται στη δημοκρατική υποψήφιο Κάμαλα Χάρις για προηγούμενες δηλώσεις της υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας.

Παράλληλα, στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ πλέον μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και ένα βίντεο-παρωδία, που χλευάζει την παρουσία των διεμφυλικών ατόμων στις ένοπλες δυνάμεις. Το μοντάζ, που εμπλουτίζεται με αποσπάσματα από την κλασσική ταινία για τον πόλεμο του Βιετνάμ, «Full Metal Jacket», πάντα προκαλεί ηχηρές αποδοκιμασίες από τους παρευρισκόμενους.

Ιδιαίτερα έντονες είναι και οι αντιδράσεις των υποστηρικτών του Τραμπ στους ψευδείς ισχυρισμούς του για τις τρανς αθλήτριες, σημείο κατά το οποίο ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία συχνά μιμείται, αστειευόμενος, μία διεμφυλική γυναίκα να σηκώνει βάρη.

