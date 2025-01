Εκεχειρία στη Γάζα: Ελεύθεροι 90 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από ισραηλινή φυλακή

Λίγες ώρες μετά την απελευθέρωση των τριών γυναικών ομήρων από τη Χαμάς, δύο λεωφορεία αναχώρησαν λίγο μετά τη 01:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), από την ισραηλινή φυλακή Οφέρ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως μεταφέρουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κατά την πρώτη ημέρα της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η ισραηλινές φυλακές επιβεβαίωσαν, πως αφέθηκαν ελεύθεροι 90 Παλαιστίνιοι σε αντάλλαγμα για τις τρεις Ισραηλινές.

Στην πλειοψηφία της, η πρώτη ομάδα των Παλαιστινίων, που αποφυλακίστηκαν, είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε η ισραηλινή υπηρεσία φυλακών. Βίντεο από τη μεταφορά των κρατουμένων με προορισμό την έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, Ραμάλα, που δημοσιεύτηκαν στα media, αποτυπώνουν το κλίμα ανακούφισης που επικρατεί, κατά τη διάρκεια του πρώτου εικοσιτετράωρου της εφαρμογής της συμφωνίας, μετά από 15 μήνες συνεχών πολεμικών συγκρούσεων, με καταστροφικές συνέπειες για την αναφερόμενη παλαιστινιακή περιοχή και δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη μεταφορά των 90 σε κλίμα πανηγυρισμού, κυματίζοντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, ενώ διακρίνονταν και μέλη της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) πάνω στα λεωφορεία, όπως και αποφυλακισθέντες και αποφυλακισθείσες, που ανταπέδιδαν τους χαιρετισμούς του πλήθους χαμογελώντας.

Η πρώτη ομάδα Παλαιστινίων που θα αποφυλακίζονταν, περιλαμβάνει τη Χαλίντα Τζαράρ, μορφή του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (FPLP), μαρξιστικού κινήματος που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Ακόμη, ελεύθερες αφήνονται δυο αδελφές του Σάλεχ αλ Αρούρι, ηγετικού στελέχους της Χαμάς, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό αποδοθείσα στο Ισραήλ τον Ιανουάριο του 2024.

