Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά: Μήνυμα 112 για απομάκρυνση

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι

LifO Newsroom
Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για απομάκρυνση
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Δυο φωτιές ξέσπασαν το πρωί της Παρασκευής σχεδόν ταυτόχρονα σε σημείο μεταξύ Περατάτων και Καραβάδου και στον Ενετικό Δρόμο, στην Κεφαλονιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρούν για την κατάσβεσή τους, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα του 112 το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμείες να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι.

