«Απόφαση του Ισραήλ αν θα προσαρτήσει τη Γάζα», δηλώνει ο Αμερικανός πρέσβης

Σε μια δήλωση που ερμηνεύεται ως έμμεση στήριξη στην πιθανότητα ισραηλινής προσάρτησης της Λωρίδας της Γάζας, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, τόνισε ότι η απόφαση για το μέλλον της περιοχής ανήκει αποκλειστικά στην ισραηλινή κυβέρνηση.

«Δεν είναι δική μας δουλειά να τους πούμε τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «αν ζητήσουν συμβουλές ή καθοδήγηση, είναι βέβαιο πως ο πρόεδρος θα τη δώσει. Αλλά τελικά, είναι μια απόφαση που μπορούν να πάρουν μόνο οι Ισραηλινοί».

Ο Νετανιάχου εξετάζει σχέδιο για την πλήρη κατάληψη της Γάζας

Η τοποθέτηση Χάκαμπι ήρθε την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξετάζει σχέδιο σταδιακής στρατιωτικής κατάληψης του συνόλου της Γάζας, με στόχο την εξάλειψη της Χαμάς και τη δημιουργία μιας νέας διοικητικής πραγματικότητας. Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα απευθύνει αυξανόμενες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, καθώς εντείνεται η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.

Ο Χάκαμπι δήλωσε επίσης ότι οι κάτοικοι της Γάζας «δεν θα έπρεπε να εξαναγκαστούν σε έξοδο», σε μια έμμεση αναφορά στις φωνές εντός της ισραηλινής κυβέρνησης που έχουν υποστηρίξει την ιδέα μαζικής εκκένωσης και επανεγκατάστασης.

Την ίδια στιγμή, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση πυρός και ανταλλαγή ομήρων φαίνεται πως έχουν καταρρεύσει. «Οι συνομιλίες έχουν διακοπεί πλήρως, γιατί η Χαμάς δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί», ανέφερε ο Χάκαμπι, προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη της προσφέρει κάλυψη, πιέζοντας περισσότερο το Ισραήλ παρά τη Χαμάς».

In a wide-ranging interview with CBS News, U.S. Ambassador to Israel Mike Huckabee said it'll be up to the Israeli government to decide whether to annex the Gaza Strip. https://t.co/ueGpUsF0ll — CBS News (@CBSNews) August 7, 2025

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η οργάνωση αισθάνεται πως «κερδίζει τον πόλεμο της εικόνας» εξαιτίας της διεθνούς πίεσης προς το Ισραήλ για τον αυξανόμενο αριθμό νεκρών και την επισιτιστική κρίση που απειλεί τη Γάζα.

Οργισμένη απάντηση από τη Χαμάς

Παρά τις διεθνείς πιέσεις για κατάπαυση του πυρός και την αυξανόμενη ανησυχία για ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, το Ισραήλ προχωρά στον σχεδιασμό ευρείας στρατιωτικής επέκτασης. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξετάζει πολυφασικό σχέδιο κατάληψης του συνόλου της Λωρίδας της Γάζας, αρχής γενομένης από τις περιοχές όπου συγκεντρώνεται ο άμαχος πληθυσμός.

Το σχέδιο φέρεται να προβλέπει την απομάκρυνση περίπου ενός εκατομμυρίου αμάχων προς τον νότο και τη σταδιακή είσοδο ισραηλινών δυνάμεων σε περιοχές που μέχρι πρότινος αποφεύγονταν, λόγω της πιθανής παρουσίας ομήρων. Κατά την πρώτη φάση, αναμένεται να δημιουργηθούν πρόχειρες δομές φιλοξενίας και υγειονομικής περίθαλψης σε κεντρικές περιοχές, ενώ θα συνεχιστεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι έχει ήδη επιχειρησιακό έλεγχο στο 75% της Γάζας, ενώ σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το 87% της περιοχής βρίσκεται είτε υπό ισραηλινό έλεγχο είτε υπό εντολή εκκένωσης.

Νετανιάχου: Αυτοί είναι οι 3 στόχοι της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στη Γάζα

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Νετανιάχου παρουσίασε τρεις βασικούς στόχους της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας: την εξάλειψη της Χαμάς ως στρατιωτικής και πολιτικής δύναμης, την απελευθέρωση των ομήρων και την αποτροπή μελλοντικής απειλής από τη Γάζα. «Προχωρούμε με σταθερά βήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Χαμάς από την πλευρά της καταδίκασε τις προθέσεις του Ισραήλ, κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι «προτίθεται να συνεχίσει τη γενοκτονική πολιτική του» και ότι «είναι πρόθυμος να θυσιάσει τους ομήρους για να εξυπηρετήσει προσωπικά συμφέροντα». Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές ήταν «πολύ κοντά σε συμφωνία» και κατηγορεί την ισραηλινή κυβέρνηση για «εσκεμμένη υπονόμευση της διαδικασίας».

Η παλαιστινιακή οργάνωση καλεί τις αραβικές και ισλαμικές χώρες, καθώς και τη διεθνή κοινότητα, να καταδικάσουν τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού και να αναλάβουν δράση για τον τερματισμό της ισραηλινής επιχείρησης.

Το σχέδιο Νετανιάχου προκαλεί εγχώριες αντιδράσεις

Καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση συζητά την κλιμάκωση της στρατιωτικής επιχείρησης, εντείνονται οι αντιδράσεις στο εσωτερικό. Οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη Γάζα διαδηλώνουν έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας την άμεση επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς και την ασφαλή επιστροφή των δικών τους ανθρώπων.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η πλειοψηφία των Ισραηλινών τάσσεται υπέρ μιας συμφωνίας ανταλλαγής για την απελευθέρωση των ομήρων και τη λήξη του πολέμου. Ωστόσο, ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις από τους ακροδεξιούς εταίρους του, που έχουν απειλήσει με αποχώρηση από την κυβέρνηση σε περίπτωση οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Χαμάς.

Υπουργοί όπως ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και ο Μπετσαλέλ Σμότριτς έχουν δημόσια υπερασπιστεί την ιδέα της εκδίωξης Παλαιστινίων από τη Γάζα και της εγκατάστασης ισραηλινών εποίκων, μια θέση που, σύμφωνα με ειδικούς στο διεθνές δίκαιο, θα μπορούσε να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Με πληροφορίες από BBC, Associated Press, CBS