Ο bestselling συγγραφέας Τζέιμς Πάτερσον γράφει βιβλίο για την υπόθεση Μαντζιόνε

Στη συγγραφή βιβλίου βασισμένου στη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, προχωρούν ο συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας Τζέιμς Πάτερσον και η ερευνητική δημοσιογράφος Βίκι Γουόρντ, ενώ ο ηθοποιός Ντέιβ Φράνκο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενσαρκώσει τον φερόμενο ως δράστη Λουίτζι Μαντζιόνε σε πιθανή κινηματογραφική μεταφορά.

Ο 27χρονος Μαντζιόνε αναμένει τη δίκη του, αντιμετωπίζοντας ομοσπονδιακές κατηγορίες για ανθρωποκτονία, χρήση όπλου με σιγαστήρα και δύο περιπτώσεις παρενόχλησης. Ο Τόμπσον είχε πυροβοληθεί θανάσιμα στο Μανχάταν στις 4 Δεκεμβρίου 2024. Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στους εισαγγελείς να επιδιώξουν την επιβολή της θανατικής ποινής.

Λουίτζι Μαντζιόνε: Ένας απόφοιτος Ivy League, κατηγορούμενος για φόνο

«Αυτό είναι ένα αφήγημα για το αμερικανικό όνειρο που πήρε λάθος τροπή», ανέφερε ο Πάτερσον σε δήλωσή του για το υπό έκδοση βιβλίο, το οποίο δεν έχει ακόμα τίτλο ή ημερομηνία κυκλοφορίας. «Είναι και η ιστορία ενός νέου που από απόφοιτος της Ivy League βρέθηκε να είναι διαβόητος κατηγορούμενος για φόνο και, για ορισμένους, πολιτικό σύμβολο.»

Η συγγραφή του βιβλίου γίνεται για τον εκδοτικό οίκο Little, Brown, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει και το προηγούμενο βιβλίο του ίδιου συγγραφικού διδύμου για τη δολοφονία τεσσάρων φοιτητών στο Αϊντάχο.

Η δημοσιογράφος Βίκι Γουόρντ, από την πλευρά της, δήλωσε: «Αυτή η υπόθεση αγγίζει βαθιά κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά ρήγματα στην Αμερική. Η βιομηχανία της ιδιωτικής υγείας είναι ένα κλειστό σύστημα, και είναι καιρός να φωτιστεί, μέσα από ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει τη χώρα.»

«Ανοιχτός» ο Ντέιβ Φράνκο σε κινηματογραφική μεταφορά

Η δημοσιότητα που συγκέντρωσε η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, όταν ο Ντέιβ Φράνκο, γνωστός για τον ρόλο του στο «The Disaster Artist», ρωτήθηκε στην εκπομπή Watch What Happens Live αν θα συμμετείχε σε μια ταινία βασισμένη στην υπόθεση.

«Δεν με έχει πλησιάσει κανείς ακόμα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό», απάντησε. «Περισσότεροι άνθρωποι μου έστειλαν μηνύματα για αυτό το θέμα απ’ ό,τι για οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου. Είμαι ανοιχτός, αν εμπλακούν οι σωστοί άνθρωποι.»

Η σύλληψη του Μαντζιόνε, ο οποίος εντοπίστηκε πέντε ημέρες μετά το έγκλημα σε εστιατόριο McDonald’s στην Πενσιλβάνια, προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σημαντικό αριθμό χρηστών να τον υποστηρίζουν, γεγονός που ορισμένοι αναλυτές χαρακτήρισαν ως «επικίνδυνη εξιδανίκευση» ενός κατηγορούμενου για φόνο.

«Ήταν νεαρός, γυμνασμένος και εμφανίσιμος – χαρακτηριστικά που επηρέασαν την κάλυψη της υπόθεσης, όσο κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε», σχολίασε ο Τζάρεντ Χολτ, ερευνητής του Institute for Strategic Dialogue.

Ο δημοσιογράφος Μπεν Μακούτς είχε γράψει τότε στον Guardian: «Αν ο Μαντζιόνε ήταν μαύρος ή Λατίνος, η κάλυψη και η έκβαση αυτής της ιστορίας πιθανότατα θα ήταν τελείως διαφορετική.»

Με πληροφορίες από Guardian

