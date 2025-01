Εκεχειρία στη Γάζα: Η στιγμή που απελευθερώθηκαν οι τρεις πρώτες όμηροι της Χαμάς

Απελευθερώθηκαν οι τρεις πρώτες όμηροι της Χαμάς, κατά την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας στα Γάζα.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) ενημέρωσε ότι έχει παραλάβει τις τρεις γυναίκες ομήρους στη Γάζα. Ο στρατός ενημερώθηκε επίσης, από τον Ερυθρό Σταυρό ότι οι τρεις γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους. Οι τρεις γυναίκες παραδόθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό στις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η διαδικασία παράδοσης των τριών γυναικών ομήρων στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) ολοκληρώθηκε.

Τηλεοπτικά πλάνα και βίντεο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού στο κέντρο της πόλης της Γάζας, ενώ ένοπλοι της Χαμάς επιβαίνουν σε όχημα και πλήθος υπάρχει γύρω τους. Στα βίντεο φαίνονται οι τρεις όμηροι στο όχημα που βγαίνουν και παραδίδονται από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό για να επιστρέψουν στο Ισραήλ:

