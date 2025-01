Συγγενείς των τριών πρώτων ομήρων της Χαμάς που απελευθερώθηκαν ξεσπούν σε κλάματα όταν τις βλέπουν

Οι τρεις γυναίκες όμηροι παραδόθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης, ότι οι τρεις Ισραηλινές όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς έφτασαν στο Ισραήλ. «Σήμερα τα όπλα στην Γάζα σίγησαν», είπε ο Τζο Μπάιντεν και χαιρέτισε το γεγονός ότι «η περιοχή έχει εκ θεμελίων μεταμορφωθεί».

Βίντεο δείχνει τις μητέρες των τριών ομήρων της Χαμάς που απελευθερώθηκαν σήμερα, Κυριακή 19 Ιανουαρίου, να παρακολουθούν, μέσω κάμερας, την επιστροφή των παιδιών τους:

Mothers of the three freed hostages watch as their daughters return to Israel https://t.co/YoGunxxAlH pic.twitter.com/8ZA5PRsRti

Σε άλλο βίντεο φαίνονται συγγενείς των τριών ομήρων να ξεσπούν σε κλάματα και φωνές αφού απελευθερώθηκαν:

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύτηκαν και φωτογραφίες από τους χώρους όπου θα μεταφερθούν οι τρεις όμηροι:

Israel has set up calm greeting stations for the hostage girls. The little baskets have hair brushes and other female-covered luxuries that they likely haven’t seen in well over a year. pic.twitter.com/nFz356GonM