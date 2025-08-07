ΔΙΕΘΝΗ
Eurostat: Αυτή είναι η χώρα της ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στους νέους

Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τα στοιχεία της Eurostat για τη χώρα με τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση / Φωτ.: Unsplash
Σε νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, αναδείχθηκε η χώρα που σημειώνει τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα με τη χαμηλότερη ανεργία είναι η Κύπρος, που κατέγραψε τον Ιούνιο ποσοστό μόλις 6%, πολύ χαμηλότερο, δηλαδή, από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (14,7%) και της Ευρωζώνης (14,1%) και τον χαμηλότερο πανευρωπαϊκά.

Όσο για το σύνολο της ανεργίας η Κύπρος συγκεντρώνει και πάλι πολύ χαμηλό ποσοστό και συγκεκριμένα, 3,8%, την ώρα που ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ανήλθε στο 5,9% και για την Ευρωζώνη στο 6,2%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες στην Κύπρο αυξήθηκε στο 4,8% τον Ιούνιο από 4,5% τον Μάιο, ενώ στους άνδρες συνεχίστηκε η πτωτική πορεία, φθάνοντας στο 2,8% από 3,0% τον προηγούμενο μήνα. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει ευρύτερα πρότυπα που παρατηρούνται και στην υπόλοιπη Ε.Ε., όπου η ανεργία στις γυναίκες (6,0%) παραμένει υψηλότερη από αυτή των ανδρών (5,7%).

Σταθερότητα στην Ε.Ε., αποκλιμάκωση στην Ευρωζώνη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το συνολικό ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. παρέμεινε σταθερό στο 5,9% για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ενώ στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,2%, επίσης αμετάβλητο σε σχέση με τον Μάιο, αλλά μειωμένο σε σχέση με το 6,4% τον Ιούνιο του 2024. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων στην Ε.Ε. εκτιμάται στα 12,967 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων τα 10,7 εκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρωζώνη.

Συγκριτικά με τον Μάιο, η ανεργία μειώθηκε κατά 23 χιλιάδες άτομα στην Ε.Ε. και κατά 62 χιλιάδες στην Ευρωζώνη. Σε ετήσια βάση, καταγράφηκε μείωση 125 χιλιάδων ανέργων στην Ε.Ε. και 293 χιλιάδων στην Ευρωζώνη.
 

