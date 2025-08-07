ΔΙΕΘΝΗ
Συντριβή ελικοπτέρου στον Μισισιπή - Αναφορές για νεκρούς

Το ελικόπτερο φέρεται να χτύπησε καλώδια υψηλής τάσης επάνω από τον ποταμό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αναφορές για συντριβή ελικοπτέρου στον Μισισιπή με νεκρούς, κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης από το Μιζούρι και το Ιλινόι.

Αρχές και διασώστες έσπευσαν στον ποταμό Μισισιπή, κοντά στο Γουεστ Άλτον.

Οι πρώτες πληροφορίες μεταφέρουν, ότι το ελικόπτερο φέρεται να προσέκρουσε σε καλώδια υψηλής τάσης, επάνω από τον ποταμό, και στη συνέχεια συνετρίβη σε φορτηγίδα. Από τη σύγκρουση, η φορτηγίδα τυλίχθηκε στις φλόγες και τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι υπάρχουν δύο νεκροί.

Σύμφωνα με το Newsweek, εκπρόσωπος του τομέα Upper Mississippi River της αμερικανικής ακτοφυλακής, δήλωσε ότι «η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη» και ότι θα ακολουθήσει δήλωση.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός KMOX του Σεντ Λούις μετέδωσε ότι υπάρχουν «δύο νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε φορτηγίδα στον ποταμό Μισισιπή κοντά στο Alton».

Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άνθρωποι, αναφέρει το AP.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας, FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών αναλαμβάνουν τη διερεύνηση της συντριβής.

Βίντεο που δόθηκε στο KMOV-TV από μάρτυρα δείχνει ένα μαύρο σύννεφο καπνού να υψώνεται από τη φορτηγίδα.

Το East Alton βρίσκεται περίπου 32 χιλιόμετρα (20 μίλια) βόρεια του Σεντ Λούις.



Με πληροφορίες από Fox 2, Newsweek, AP

