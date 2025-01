«Μετά από 471 μέρες, επιτέλους σπίτι»: Τα πρώτα λόγια των οικογενειών των ομήρων της Χαμάς που απελευθερώθηκαν

Η 31χρονη Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ, η 28χρονη Έμιλι Νταμάρι και η 24χρονη Ρόμι Γκονέν είναι οι τρεις γυναίκες όμηροι της Χαμάς που απελευθερώθηκαν κατά την πρώτη φάση, την πρώτη μέρα της εκεχειρίας στη Γάζα.

Αν και η συμφωνία για κατάπαυση πυρός άργησε να τεθεί σε ισχύ, τελικά η Χαμάς έδωσε στο Ισραήλ τη λίστα με τους ομήρους που θα απελευθερώσει και η εκεχειρία ξεκίνησε με τρίωρη καθυστέρηση στις 11:15 το πρωί της Κυριακής 19 Ιανουαρίου, αν και επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή στις 08:30 το πρωί. Η ανταλλαγή ομήρων της Χαμάς και κρατουμένων του Ισραήλ πραγματοποιήθηκε κανονικά και αφού απελευθερώθηκαν οι τρεις Ισραηλινές όμηροι, παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια στις ισραηλινές δυνάμεις. Έπειτα συναντήθηκαν με τις μητέρες τους και οδηγήθηκαν όλοι μαζί, στο νοσοκομείο για να περάσουν από ιατρικό έλεγχο.

This is what we’ve been fighting for, for over 471 days. Welcome home Emily, Doron and Romi 🇮🇱 pic.twitter.com/VIXyaP1ntY — Israel Defense Forces (@IDF) January 19, 2025

Facebook Twitter Η 31χρονη Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ με τη μητέρα της

Facebook Twitter Η 28χρονη Έμιλι Νταμάρι με τη μητέρα της

Facebook Twitter Η 24χρονη Ρόμι Γκονέν με τη μητέρα της

Εκεχειρία στη Γάζα: Συγκινημένοι οι συγγενείς των τριών ομήρων - «Επιτέλους σπίτι»

«Μετά από 471 ημέρες η Έμιλι είναι επιτέλους σπίτι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους δεν σταμάτησαν ποτέ να παλεύουν για την Έμιλι σε όλη αυτή τη φρικτή δοκιμασία και που δεν σταμάτησαν ποτέ να λένε το όνομά της. Στο Ισραήλ, τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ που φέρατε την Έμιλι στο σπίτι» δήλωσε, σύμφωνα με το BBC, η μητέρα της 28χρονης Έμιλι, Μάντι.

Για τη μητέρα της Έμιλι, «οι τελευταίοι 15 μήνες ήταν βασανιστικοί» και πρόσθεσε ότι ενώ ο «εφιάλτης της Έμιλι» τελειώνει, «η αδύνατη αναμονή» συνεχίζεται για άλλες οικογένειες. Κάθε όμηρος πρέπει να απελευθερωθεί και πρέπει να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους ομήρους που ακόμη περιμένουν να επιστρέψουν στο σπίτι».

Emily is finally back where she belongs—safe in her mother’s arms, still smiling and stronger than ever. 💛 pic.twitter.com/ulGlAbJ17n — Israel Defense Forces (@IDF) January 19, 2025

«Ο αγαπημένος μας Ντοντό επέστρεψε επιτέλους στην αγκαλιά μας» ανέφερε η οικογένεια της 31χρονης κτηνιάτρου Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ σε δήλωσή τους. «Μετά από αφόρητες 471 ημέρες, είναι πλέον μαζί μας. Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσους μας στήριξαν και μας συνόδευσαν σε αυτό το ταξίδι».

«Η ηρωική μας Ντοντό, η οποία επέζησε 471 ημερών στην αιχμαλωσία της Χαμάς, ξεκινάει σήμερα το ταξίδι αποκατάστασής της. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε όλες τις οικογένειες και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι αγαπημένοι τους στο σπίτι» καταλήγει η ανακοίνωση με τη δήλωση.

Over the past day, the IDF—led by the Manpower Directorate and the Medical Corps—completed preparations for receiving the hostages from Gaza upon their return to Israel. The IDF, in coordination with the Health Ministry, additional government ministries, and security authorities,… pic.twitter.com/prr8nibD8i — Israel Defense Forces (@IDF) January 18, 2025

Εκεχειρία στη Γάζα: Ποιες είναι οι τρεις πρώτες όμηροι που απελευθερώθηκαν

Πρόκειται για τις:

Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ, 31 ετών . Η Στάνμπαρ Χάιρ ήταν 30 ετών όταν απήχθη και εργάζονταν ως νοσοκόμα σε κτηνιατρείο. Οι ένοπλοι την μετέφεραν στη Γάζα από το σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Άζα, μία από τις κοινότητες που δέχθηκε καταστροφικό πλήγμα από την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου του 2023. Λίγες ώρες μετά από την εκδήλωση της επίθεσης από τη Χαμάς τηλεφώνησε στους γονείς της και τους είπε ότι φοβόταν πολύ και ότι οι ένοπλοι είχαν φτάσει στο κτίριο της. Τότε, έστειλε ένα φωνητικό μήνυμα στους φίλους της, λέγοντας «Έφτασαν, Με παίρνουν».

. Η Στάνμπαρ Χάιρ ήταν 30 ετών όταν απήχθη και εργάζονταν ως νοσοκόμα σε κτηνιατρείο. Οι ένοπλοι την μετέφεραν στη Γάζα από το σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Άζα, μία από τις κοινότητες που δέχθηκε καταστροφικό πλήγμα από την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου του 2023. Λίγες ώρες μετά από την εκδήλωση της επίθεσης από τη Χαμάς τηλεφώνησε στους γονείς της και τους είπε ότι φοβόταν πολύ και ότι οι ένοπλοι είχαν φτάσει στο κτίριο της. Τότε, έστειλε ένα φωνητικό μήνυμα στους φίλους της, λέγοντας «Έφτασαν, Με παίρνουν». Έμιλι Νταμάρι, 28 ετών . Είναι Βρετανίδα ισραηλινής καταγωγής που απήχθη από το σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Άζα. Η ίδια, μεγάλωσε στο Λονδίνο και είναι οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Τότεναμ Χότσπερ. Σύμφωνα με τη μητέρα της, είχε δεχθεί πυροβολισμό στο χέρι, ενώ είχε τραυματιστεί από ένα θραύσμα στο πόδι. Αφού της έδεσαν τα μάτια, οι ένοπλοι την έδεσαν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της και τη μετέφεραν στη Γάζα.

. Είναι Βρετανίδα ισραηλινής καταγωγής που απήχθη από το σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Άζα. Η ίδια, μεγάλωσε στο Λονδίνο και είναι οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Τότεναμ Χότσπερ. Σύμφωνα με τη μητέρα της, είχε δεχθεί πυροβολισμό στο χέρι, ενώ είχε τραυματιστεί από ένα θραύσμα στο πόδι. Αφού της έδεσαν τα μάτια, οι ένοπλοι την έδεσαν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της και τη μετέφεραν στη Γάζα. Ρόμι Γκονέν, 24 ετών. Η Γκονέν ήταν 23 ετών όταν την απήγαγαν ένοπλοι της Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ Νόβα στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Η Γκονέν πέρασε ώρες στην προσπάθειά της να κρυφθεί από τους ενόπλους μαζί με φίλους της, πριν πυροβοληθεί στο χέρι. Η ίδια, μιλούσε στο τηλέφωνο με την οικογένειά της, όταν την άκουσαν να λέει «Πρόκειται να πεθάνω σήμερα». Η τελευταία φράση που άκουσαν οι δικοί της από τους ενόπλους της Χαμάς στα αραβικά ήταν «είναι ζωντανή ας την πάρουμε». Το σήμα από το κινητό τηλέφωνο της, εντοπίστηκε αργότερα σε μία περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας.

