Εκεχειρία στη Γάζα: Πότε ξεκινά και τι προβλέπει η δεύτερη φάση του σχεδίου

Η κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στη Γάζα και η συμφωνία απελευθέρωσης Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους που βρίσκονται στις ισραηλινές φυλακές ξεκίνησε σήμερα, Κυριακή, 19 Ιανουαρίου, στις 11.15 π.μ. τοπική ώρα.

Η συμφωνία με τρεις φράσεις έχει σχεδιαστεί για να μεσολαβήσει για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου μετά από 15 μήνες εχθροπραξιών που στοίχησαν τη ζωή σε σχεδόν 47.000 Παλαιστίνιους και οδήγησαν το διεθνές δικαστήριο να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής αιτήσεων γενοκτονίας κατά του Ισραήλ.

Περίπου 1.200 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και άλλοι 250 αιχμαλωτίστηκαν και κρατήθηκαν ως όμηροι. Εκατό από αυτούς απελευθερώθηκαν σε αντάλλαγμα για 240 Παλαιστίνιες γυναίκες και παιδιά που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές, στο πλαίσιο μιας συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Νοέμβριο του 2023, η οποία κατέρρευσε μετά από μια εβδομάδα.

Αρχικά, η συμφωνία ορίζει ότι όλες οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης των 42 ημερών. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από τις πόλεις της Γάζας, σε μια «νεκρή ζώνη» κατά μήκος της άκρης της λωρίδας, ενώ οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Επίσης, αναμένεται να υπάρξει σημαντική αύξηση των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Στο δεύτερο, αδιευκρίνιστης διάρκειας στάδιο, θα επιστραφούν οι υπόλοιποι Ισραηλινοί όμηροι και θα απελευθερωθεί αντίστοιχη αναλογία Παλαιστίνιων κρατουμένων, παράλληλα με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη λωρίδα. Το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο θα ανοίξει για να φύγουν οι άρρωστοι και οι τραυματίες, αν και δεν είναι σαφές αν θα επιστραφεί στον έλεγχο της Παλαιστίνης.

Η τρίτη φάση, η οποία μπορεί να διαρκέσει χρόνια, θα αφορά την ανταλλαγή των σορών των νεκρών ομήρων και μελών της Χαμάς, όπως και ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας. Μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας έχει ταχθεί υπέρ της επιστροφής της ημιαυτόνομης Παλαιστινιακής Αρχής με έδρα τη Δυτική Όχθη, η οποία έχασε τον έλεγχο της Γάζας από τη Χαμάς το 2007. Το Ισραήλ, ωστόσο, έχει επανειλημμένα απορρίψει την πρόταση αυτή.

Συνολικά 33 Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν μέσα στις επόμενες έξι εβδομάδες, σε αντάλλαγμα για περίπου 1.700 Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, εκ των οποίων περίπου 1.000 είναι από τη Γάζα και συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023 βάσει νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης που επέτρεπε την κράτηση τους χωρίς απαγγελία κατηγοριών ή δίκη.

Τρεις γυναίκες αιχμάλωτες, που η Χαμάς κατονόμασε ως Ρόμι Γκονέν, Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ και Έμιλι Νταμάρ, απελευθερώθηκαν σήμερα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 95 Παλαιστίνιων. Μερικοί Ισραηλινοί θα απελευθερώνονται στη συνέχεια κάθε Σαββατοκύριακο για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

The footage shows the members of the Al-Qassam Brigades, the armed wing of Hamas, handing over three Israeli female captives to the Red Cross at Saraya Square in central Gaza City https://t.co/7yS5qImID0⤵️ pic.twitter.com/vEWzBoxYQj