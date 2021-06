Νέα περιοριστικά μέτρα κατά του καθεστώτος της Λευκορωσίας επέβαλε σήμερα το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΕ απαντά με αυτόν τον τρόπο στην κλιμάκωση των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη βίαιη καταστολή της κοινωνίας των πολιτών, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και των δημοσιογράφων, καθώς και στην αναγκαστική προσγείωση πτήσης της Ryanair στο Μινσκ στις 23 Μαΐου 2021 και στην κράτηση του δημοσιογράφου Ρομάν Πρατασέβιτς και της Σοφία Σαπέγκα.

Οι νέες στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις περιλαμβάνουν την απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης πώλησης, προμήθειας, μεταφοράς ή εξαγωγής εξοπλισμού σε οποιονδήποτε στη Λευκορωσία, τεχνολογίας ή λογισμικού που προορίζεται πρωτίστως για χρήση στην παρακολούθηση ή παρακολούθηση του διαδικτύου και των τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς και τεχνολογιών για στρατιωτική χρήση και σε συγκεκριμένα άτομα, οντότητες ή φορείς στη Λευκορωσία.

Το εμπόριο προϊόντων πετρελαίου, χλωριούχου καλίου («ποτάσα») και εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την παρασκευή προϊόντων καπνού είναι περιορισμένο.

Επιπλέον, η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, είναι περιορισμένη και απαγορεύεται η παροχή ασφάλισης και αντασφάλισης στην κυβέρνηση της Λευκορωσίας και στους δημόσιους φορείς και οργανισμούς της Λευκορωσίας.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα σταματήσει κάθε εκταμίευση ή πληρωμή βάσει τυχόν υφιστάμενων συμφωνιών σχετικά με έργα του δημόσιου τομέα και τυχόν υφιστάμενες συμβάσεις παροχής τεχνικής βοήθειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της συμμετοχής στη Λευκορωσία πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης στις οποίες είναι μέλη.

Η σημερινή απόφαση εφαρμόζει πλήρως τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαΐου 2021, στα οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ κάλεσαν το Συμβούλιο να απαγορεύσει την χρήση του εναέριου χώρου της ΕΕ στις αεροπορικές εταιρείες της Λευκορωσίας και να αποτρέψει την πρόσβαση στα αεροδρόμια της ΕΕ των πτήσεων που εκτελούν οι εν λόγω αεροπορικές εταιρείες και να υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων καταλόγων προσώπων και οντοτήτων βάσει του σχετικού πλαισίου κυρώσεων, και να υιοθετήσει περαιτέρω στοχοθετημένες οικονομικές κυρώσεις.

Όλα αυτά τα μέτρα έχουν πλέον τεθεί σε εφαρμογή.

Από τον Οκτώβριο του 2020, η ΕΕ έχει επιβάλει σταδιακά περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας. Τα μέτρα έχουν ληφθεί ως απάντηση στον χαρακτήρα απάτης που είχαν οι προεδρικές εκλογές του Αυγούστου 2020 στη χώρα, καθώς και στον εκφοβισμό και τη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών, μελών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων.

Συνολικά 166 άτομα και 15 οντότητες υπόκεινται επί του παρόντος σε περιοριστικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που ισχύει τόσο για άτομα όσο και για οντότητες, καθώς και απαγόρευση ταξιδιού για άτομα.

