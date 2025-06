Budapest Pride: Ο Όρμπαν κατηγορεί την ΕΕ ότι οργάνωσε την «αποκρουστική» παρέλαση Υπερηφάνειας

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, χαρακτήρισε την παρέλαση Υπερηφάνειας (Budapest Pride) που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (28/6) «αποκρουστική και ντροπιαστική» και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι καθοδήγησε πολιτικούς της αντιπολίτευσης να την οργανώσουν.

Το Budapest Pride εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις κατά του Όρμπαν τα τελευταία χρόνια, καθώς πάνω από 100.000 άτομα αψήφησαν την απαγόρευση της αστυνομίας και την απειλή προστίμων για να συμμετάσχουν.

Over 100,000 people attended the Pride parade in Budapest, defying Orbán's ban.



“This isn’t just about LGBTQ+ rights, it’s also about the right to assemble, about standing up for one another, and not allowing the government to oppress us,” one protester said. pic.twitter.com/06y5WTlptL