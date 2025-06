«Ειρηνική εκδίκηση σε όσους πολεμά»: Τι σημαίνει για τον Όρμπαν το ρεκόρ συμμετοχής στο Budapest Pride

Ρεκόρ συμμετοχής σημειώθηκε στο Budapest Pride, με όσους συμμετείχαν, να αψηφούν την απαγόρευση του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και να παρελαύνουν στους δρόμους.

«Η Βουδαπέστη διαφημίζεται ως μια πόλη που προσφέρει πάρτι. Το Σάββατο, το πάρτι ξεχύθηκε στους δρόμους και κατέλαβε, μέσα στην καυτή ζέστη του καλοκαιριού, τη Γέφυρα της Ελισάβετ και τις όχθες του ποταμού και τις περιοχές του κέντρου της πόλης και στις δύο όχθες του Δούναβη. Μεταξύ 100.000 και 200.000, κυρίως νέοι, χόρεψαν και τραγούδησαν από την Πέστη στη Βούδα» σχολιάζει το BBC, επισημαίνοντας πως μια απόσταση που συνήθως διαρκεί μόνο 20 λεπτά με τα πόδια έφτασε τις τρεις ώρες.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο Pride στην ιστορία της Ουγγαρίας. Η απαγόρευση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, είπαν στο BBC πολλοί συμμετέχοντες στο Budapest Pride, τους ώθησε να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση από την οποία συνήθως απέχουν. Πέρυσι, συμμετείχαν μόνο 35.000. Πολλά πανό χλεύαζαν τον Ούγγρο πρωθυπουργό. «Ήταν σαν μια ειρηνική εκδίκηση από ορισμένους από αυτούς στους οποίους έχει κηρύξει πόλεμο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών στην εξουσία» προσθέτει το βρετανικό μέσο.

«Στο μάθημα της ιστορίας μου, έμαθα αρκετά, για να αναγνωρίσω μια δικτατορία. Δεν χρειάζεται να την εικονογραφήσεις, Βικ!» έγραφε ένα πανό. «Έχω βαρεθεί τόσο πολύ τον φασισμό», έγραφε ένας άλλος. Μπλουζάκια με την εικόνα του Όρμπαν, με έντονη σκιά ματιών και κραγιόν, ήταν παντού. Το φετινό Pride μετατράπηκε σε έναν εορτασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης.

«Δεν φαίνεται πάντως σαν να μας το είχαν απαγορεύσει!» είπε στο πλήθος ο χαμογελαστός δήμαρχος της Βουδαπέστης, Γκέργκελι Καρατσόνι, σε ομιλία του μπροστά στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης. Το φετινό Budapest Pride θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία ως η κορυφαία στιγμή της πολιτικής του καριέρας. Είναι «Ένα δημαρχείο που υπέφερε από κεφάλαια και βρισκόταν σε συνεχή πάλη με την κεντρική κυβέρνηση τόλμησε να φιλοξενήσει μια εκδήλωση που η κυβέρνηση προσπάθησε να απαγορεύσει και κέρδισε, τουλάχιστον προς το παρόν».

«Στην πραγματικότητα, φαινόμαστε σαν να παρουσιάζουμε ειρηνικά και ελεύθερα μια μεγάλη παράσταση εναντίον μιας μισητής εξουσίας. Το μήνυμα είναι σαφές: δεν έχουν καμία εξουσία πάνω μας!» συνέχισε ο Καρατσόνι. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η Φινλανδή ευρωβουλευτής Λι Άντερσον, η οποία θεώρησε ότι ο Όρμπαν χρησιμοποιούσε επιχειρήματα σχετικά με τις οικογενειακές αξίες ως πρόσχημα για να απαγορεύσει την πορεία. «Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ δεν είναι μόνο το Pride, πρόκειται για τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων μας», είπε.

